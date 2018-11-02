Trump'tan ABD ordusuna vur emri! Taşa karşılık silah

Latin Amerika ülkelerinde yola çıkan göçmenler için ABD Başkanı Trump, Meksika'ya baskı yapmış göçmenlerin ABD tarafına geçmesinin önlenmesini istemişti. Daha önce de birçok kez göçmenleri ordu ile tehdit eden Trump bu kez daha da sert konuştu.

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bazı göçmenlerin Meksika güvenlik güçlerine taş attığını anımsatarak, ABD askerlerinin, kendilerine şişe veya taş atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

TAŞLA SİLAH ARASINDA FARK YOK

Taşla silah arasında "çok fazla bir fark" olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacağı taşı silah gibi görmelerini söylediğini ve emniyet güçlerinin atılan taşa ateşle karşılık verebileceğini kaydetti.

ORDUYA VUR EMRİ

Trump, "Askerimize taş atmak isterlerse, askerimiz buna karşılık verir. Meksika askerlerine yaptıkları gibi taş atmaya kalkarlarsa, güvenlik güçlerimize bunu silah gibi görmelerini söyledim." dedi.

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, ülkeye gerek yasal gerekse yasa dışı yollardan giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasına olanak tanımakta.

UMUT ARAYAN 7 BİN GÖÇMEN

Trump, daha önce yaptığı açıklamada da göçmen konvoyunun ABD’ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 10 ile 15 bin arasında asker göndereceklerini dile getirmişti. Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

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