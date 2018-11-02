  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump'tan ABD ordusuna vur emri! Taşa karşılık silah

Trump'tan ABD ordusuna vur emri! Taşa karşılık silah

Latin Amerika'dan daha iyi bir hayat için yola çıkan göçmenleri ABD Başkanı Trump yine tehdit etti. Orduyu sınıra yığacağını kaydeden ABD başkanı, göçmenlerin askere taş atması haliden askerlerin silahla karşılık vereceklerini belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 09:56 - Güncelleme: 02-11-2018 09:56

Latin Amerika ülkelerinde yola çıkan göçmenler için ABD Başkanı Trump, Meksika'ya baskı yapmış göçmenlerin ABD tarafına geçmesinin önlenmesini istemişti. Daha önce de birçok kez göçmenleri ordu ile tehdit eden Trump bu kez daha da sert konuştu.

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK
ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bazı göçmenlerin Meksika güvenlik güçlerine taş attığını anımsatarak, ABD askerlerinin, kendilerine şişe veya taş atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

TAŞLA SİLAH ARASINDA FARK YOK
Taşla silah arasında "çok fazla bir fark" olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacağı taşı silah gibi görmelerini söylediğini ve emniyet güçlerinin atılan taşa ateşle karşılık verebileceğini kaydetti.

ORDUYA VUR EMRİ
Trump, "Askerimize taş atmak isterlerse, askerimiz buna karşılık verir. Meksika askerlerine yaptıkları gibi taş atmaya kalkarlarsa, güvenlik güçlerimize bunu silah gibi görmelerini söyledim." dedi.

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, ülkeye gerek yasal gerekse yasa dışı yollardan giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasına olanak tanımakta. 

UMUT ARAYAN 7 BİN GÖÇMEN
Trump, daha önce yaptığı açıklamada da göçmen konvoyunun ABD’ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 10 ile 15 bin arasında asker göndereceklerini dile getirmişti.  Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

Meksika boyun eğmişti göçmenler o teklifi reddetti

 

O ülke Trump’ın tehditlerine boğun eğdi Göçmenleri alacak

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump'tan ABD ordusuna vur emri! Taşa karşılık silah haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro