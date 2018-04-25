Trump'tan 1915 mesajı! Obama gibi davrandı

1915 olaylarının her sene anıldığı 24 Nisan'da ABD Başkanı Trump, daha önceki başkanların mesaj yayınlama geleneğini bozmadı. Trump, 1915 olaylarıyla ilgili yayınladığı mesajında yaşananlarla ilgili "Büyük Felaket" ifadesine yer verdi. "Büyük Felaket" tanımını ABD Başkanları arasında ilk kez Obama kullanmıştı.

Trump yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün 20'nci yüzyılın en kötü kitesel mezalimlerinden biri olan Meds Yeghern (Büyük Felaket) boyunca acı çekenleri hatırlıyor ve anıyoruz.

1915 yılının başında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında 1,5 milyon Ermeni yerlerinden edildi, katledildi ve ölüme doğru yürüdü.

"ERMENİ TOPLUMUNUN YANINDAYIZ" MESAJI VERDİ

Trump, ABD'de ve dünyanın dört bir yanında, çok fazla kişinin çektiği acı ve masum hayatların kaybedilmesi anısına yas tutan Ermeni toplumunun yanında olduğunu söyledi.