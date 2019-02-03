Trump'ın ziyaret ettiği üsse füzeyle saldıracaklardı

Irak ordusunun ülkenin batısında bulunan ABD askeri üssüne atılmak istenen füzeleri saldırıdan 15 dakika önce ele geçirdiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'deki Irak'a sürpriz ziyareti sırasında buradaki askerlerle görüşmüştü.



Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada "El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı 7.Tugay, Enbar Vilayetindeki Aynü'l Esed ABD Üssü'ne atılmak üzere hazırlanan 3 füzeyi ele geçirdi." bilgisi verildi.

Saldırının yaşanmasından 15 dakika önce füzelerin ele geçirildiği ifade edildi.

TRUMP ZİYARET ETTİ

Irak'ın batısında bulunan Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'nde ABD güçleri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'deki Irak'a sürpriz ziyareti sırasında burada askerleriyle görüşmüştü.