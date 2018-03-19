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Trump'ın Yahudi damadı fazla uyanık çıktı

Trump'ın Yahudi damadı fazla uyanık çıktı

ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'e ait emlak şirketinin, satın aldığı apartmanlarda kiracı olduğunu saklayarak, binalardaki renovasyon ve inşaat işlerinde New York yönetiminin denetiminden kaçtığı ortaya çıktı.﻿﻿

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 11:50 - Güncelleme: 19-03-2018 11:50

Trump'ın damadı New York'u kandırdığı ortaya çıktı.  Associated Press'in (AP) özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in sahibi olduğu emlak şirketi Kushner Cos. 2015'te Queens Mahallesi'nde 3 apartman satın aldı.

Bu binalardaki kiracıların çoğu, bina sahiplerinin kiracıları kovmasını ve kiraları yükseltmesini engelleyen özel kurallarla korunuyordu. Ancak şirket, 2 yıl sonra 3 binayı da 60 milyon dolara yani aldığı fiyatın yüzde 50'sinden fazla karla satmayı başardı.

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BELGELERE GÖRE APARTMANLARDA KİRACI YOK
Kushner Cos'un bu satışa ilişkin kent yönetimine verdiği belgelerde, binalarda kanun tarafından korunan hiçbir kiracı olmadığını bildirdiği anlaşıldı.

ABD'de kiracıların haklarını korumaya yönelik bir girişim olan Housing Rights Initiative'in kurucusu Aaron Carr, şirketin binalarda çalışma izni başvurularını derleyerek AP ile paylaştı.

Şirket, aldığı 3 apartman için 2015'te düzenlediği inşaat izni başvuru belgelerinde, apartmanlarda kanunla korunan hiçbir kiracı olmadığı kutusunu işaretledi. Ancak birkaç ay sonra yaptığı beyannamesinde, şirketin binaların önceki sahibinden 94 kanunla korunan kiracıyı da devraldığı belirtildi.

Housing Rights Initiative, Kushner Cos. şirketinin 2013-2016 yılları arasında New York'taki 34 bina için en az 80 inşaat izni başvurusunda sahtecilik yaptığını, bu başvuruların hiçbirinde kanunla korunan kiracılarını bildirmediğini aktardı. Vergi beyannameleri ise bu binalarda 300'den fazla bu durumda kiracı olduğunu gösteriyor.

Carr, "Şirketin bu başvurularda yanlış bilgiler doldurması, mali sorumluluktan kaçma ve de yatırımına hızlı bir dönüş alma girişimini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şirketten, söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, bu belgelerin üçüncü taraflarca hazırlandığı ve de bağımsız müşavirler tarafından kontrol edildiği, eğer herhangi bir yanlış ya da ihlal varsa acilen düzeltici eylemde bulunulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kushner, hiçbir kiracıyı kanuni haklarından mahrum etmez. Şirket, son 30 yıl içinde binlerce daireyi ve binayı çok az sayıda şikayetle yenilemiştir." ifadesi yer aldı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 19 Mart 2018 12:37 tam bir yahudi uyanıklığı... para her şeyden üstündür ve para için her yol mübahtır (tabiki bir yahudiye göre)

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