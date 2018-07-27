Trump'ın Türkiye çıkışının şifreleri! Evanjelikler ve Armegeddon korkusu

ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence, "Rahip Brunson nedeniyle Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulayacakları" tehdidi savururken, Senato'dan F-35 ve kredi vetosu kararları peş peşe geldi. Peki ne oldu da ABD yönetimi ve senatosu hep birlikte Rahip Bronson için böylesine harekete geçti? Trump ve Pence'nin çıkışının arkasında ne var?.. İşte tüm bu soruların cevabı Habertürk yazarı Serdar Turgut'un bugün ve 15 Mayıs tarihlerinde çıkan 2 köşe yazısında saklı. Tüm bu yaşanaların merkezinde "Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne döneceği iyi ile kötünün nihai savaşı" olarak bilinen Armegeddon'un kapıya dayandığına inanan "Evanjelistler" var? Peki kim bu evanjelistler? ABD yönetimi ve kongresi üzerindeki etkileri ne? Tüm bunların 6 Kasım'da yapılacak olan Kongre ara seçimleriyle ne ilgisi var?

Türkiye'de hakkındaki FETÖ, PKK ve casusluk suçlamaları nedeniyle tutuklu iken ev hapsine çıkarılan Rahip Brunson evanjelist bir papaz ve evanjelistler için önemli bir yere sahip.

YAKLAŞAK ARA SEÇİM VE TOPAL ÖRDEK KORKUSU... ABD, 6 Kasım 2018'de yapılacak Kongre ara seçimlerine hazırlanıyor. Ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'de sayısal üstünlüğü kaybetme endişesi var. Böyle bir durumda ABD Başkanı Donald Trump tamamen topal ördeğe dönecek. Onun için de ABD'deki en kalabalık siyasi grup/cemaat olarak bilinen ve neredeyse Washington'u kuşatan evanjelistlere büyük ihtiyaçları var.

TRUMP DA PENCE DE EVANJELİST... Kendisi koyu bir evanjelist olmasa da Başkan Trump kendi oy tabanı olarak gördüğü bu kitleyi memnun tutmaya çalışıyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence ise çok koyu bir evanjelisttir. Yanında karısı bulunmadan yabancı bir kadınla aynı odada bile bulunmadığı söylenir. O, rahip Brunson’a inancı nedeniyle önem veriyor. Gelin isterseniz bundan sonrasını Serdar Turgut'un 5 Mayıs 2018 tarihli köşe yazısından takip edelim...

ARMAGEDDON'UN YAKLAŞTIĞINA İNANIYORLAR... Amerika’da gerçekten nelerin olup bittiğini anlamak istiyorsak, özellikle Evanjeliklerin nasıl düşündüğünü, bunlar bize ne kadar saçma gelse de bilmek zorundayız. Evanjelistler, ABD'deki Türkiye’de tutuklu bulunan Rahip Brunson’a tutkuyla bağlılar ve yine Cumhurbaşkan Erdoğan’a neden bu kadar çok tepkililer. Bu insanlar özellikle bölgemizde bir Armageddon’un yaklaştığına inanıyorlar.

Bu, iyinin ve kötünün arasındaki nihai savaş olarak görülüyor ve bu süreçte Hz. İsa’nın da dünyaya, iyinin yanına geri döneceği beklentisi var. İyi taraf olarak kendilerini ve müttefiklerini tanımlıyorlar. Şimdi sıkı durun, kötü taraf olarak da Erdoğan’ı tanımlamışlar. Bunların okuduğu saçmalıklar dünyasında, önemli diye bilinen birçok insanın internet sayfasında Erdoğan “anti Christ” olarak tanımlanıyor.

ARMAGEDDON'UN TARAFI OLARAK GÖRÜYORLAR... Bu yayınlardan çok sayıda var ve bu saçmalıkları da binlerce, bırakın bini, milyonlarca insan okuyor ve belki inanmayacaksınız ama bu tipler Amerika gibi bir süper gücün başkentine de tamamen hâkimler; Kongre bunların sözünü dinliyor, Beyaz Saray kontrolleri altında. “Deli saçması” mı desem yoksa bir korkulu rüya mı bilemiyorum, ama maalesef gerçek bu şu anda. Yani çıkacak Armageddon savaşında onlara göre kötü taraf Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu süreçte dünyaya döneceğine inanılan Christ karşısında bu tiplerin beynine göre Erdoğan da anti Christ olarak yer alıyor.

YÜZDE 81'İ TRUMP DESTEKÇİSİ... Anlayacağınız kendisini dünyanın en güçlü devleti olarak gören Amerika, biraz düzgün eğitim almış beş yaşındaki bir çocuğun bile “Anlamsız, deli saçması bunlar” deyip güleceği şeylere inanarak kararlarını verebiliyor. Yüzde 81’inin Trump destekçisi olduğu bu seçmen kitlesi böyle olunca Türkiye’ye yönelik rasyonel, mantıki bir karar alınabilmesi de imkânsız hale gelmiş durumda Washington’da. Acıklı ama gerçek maalesef böyle.

KONGRE ÜYELERİNE TELEFON YAĞMURU... Üstelik bu tipler Armageddon’un olacağına inanmakla kalmıyor, bunu yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Örneğin, bakın Kudüs kararına veya İran hakkında yapılanlara. Kongre üyelerinin ofis telefonları gün boyu susmuyor; “Rahip Brunson’u kurtarın” diyor arayanlar. Onların düşüncesine göre Evanjelist rahip, Armageddon savaşında düşman olan tarafın elinde tutsak. Böyle düşünüyorlar, bu nedenle tamamen çıldırmış durumdalar. Sadece kendi dünyalarında çıldırmakla kalsalar bu zararsız olabilirdi de ama kendileri gibi Kongre’yi ve yönetimi de çıldırttılar ne yazık ki.

Armageddon nedir? : Hıristiyanlıkta inancına göre, kıyametin kopmasından önce oluşacak olan Armageddon (savaş) Deccal ile Mesih arasında geçecek olan bir savaştır. Mesih tanrının yardımı ile dünyaya gelecek ve yine tanrının yardımı ile Deccal’i ortadan kaldıracaktır.

İNCİL'DE ARMAGEDDON: Sonlara yaklaşıldığından sıkıntıların yaşanacağını, tanrıyı inkâr edeceğini, insanların zalim, sinirli, öfkesini tutmayan, paraya düşkün, ukala, gaddar, ebeveynine itaatsiz, gurursuz bir şekle bürüneceğini ifade etmektedir.

Son günlerde güneşin kararacağı, ayın ışık saçmayacağı ve yıldızların gökyüzünde var olmayacağı da kaynaklarda bulunmaktadır. Son savaş olarak bilinen Armageddon’dan sonra kıyametin kopacağı ve insanların tanrıya hesap vereceği söylenir.