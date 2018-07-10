Trump'ın temsilcisi YPG'yi ziyaret etti: Yardımlar artırılacak

Mcgurk, YPG yetkilileri ile yaptığı görüşmede, Rakka'nın yeniden inşası için destek sözü verdi.

Sputnik'in aktardığı haberde YPG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin komutanı Binbaşı James Jarrard ile bazı koalisyon güçleri yetkilileri bugün öğlen saatlerinde askeri bir helikopterle Rakka kentinde giderek Rakka Sivil Meclisi eşbaşkanı Halit Berkel ve yöneticileriyle görüştü.

Görüşmede Rakkalı sivillerin durumu ele alınırken, kentin IŞİD'den alınmasından sonrası onarımı da konuşuldu. McGurk'un Rakka Sivil Meclisi'ne siviller için ve kentin yeniden onarımı için yardımları artırma sözü verdiği öğrenildi.

'ASKERİ YARDIMLAR ARTIRILACAK' SÖZÜ

Mcgurk, daha sonra Rakka kenti yakınlarında YPG'nin komutanları ile Demokratik Suriye Güçleri'nin komutanları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Öte yandan, Mcgurk'un YPG ve DSG'ye yaptıkları askeri yardımlarının artırması konusunda da söz verdiği öğrenildi.

Mcgurk daha önce de birçok kez Suriye'nin kuzeyinde YPG ve PYD yetklilileri ile görüşmüştü, ancak Türkiye bu görüşmeleri tepkiyle karşılamıştı.