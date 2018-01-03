  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump'ın tehdidinin ardından Twitter'a protesto

Trump'ın tehdidinin ardından Twitter'a protesto

Şiddeti savunan mesajları nedeniyle Trump'ın hesabının kapatılmasını savunan protestocular, Twitter'ın San Francisco'daki merkezine projeksiyonla "@jack suç ortağı" mesajını yansıttı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-01-2018 18:04 - Güncelleme: 03-01-2018 18:04

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı nükleer tehdit imasının ardından bir grup aktivist sosyal paylaşım sitesinin San Francisco'daki merkezine projeksiyonla "@jack suç ortağı" mesajını yansıtarak şirketi protesto etti.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, “Resistance SF” adlı aktivist grubu, Trump'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden Kuzey Kore liderine verdiği "nükleer silah butonu" mesajının ardından, Twitter'ın şiddeti savunmayı yasaklayan topluluk ilkesini ihlal ettiğini ileri sürerek Trump'ın hesabını kapatmayan şirket yönetimini suçladı.

Şirketin kurucusu ve üst düzey yöneticisi Jack Dorsey'i hedef alan protestocular, şirketin San Francisco'daki merkezinin duvarlarına "@jack suç ortağı" yazılı mesaj yansıttı. Dorsey'nin Twitter'daki kullanıcı adı @jack.

Donald Trump kızı Ivanka Trump aşk mı yaşıyor?Donald Trump kızı Ivanka Trump aşk mı yaşıyor?Donald Trump kızı Ivanka Trump aşk mı yaşıyor?Donald Trump kızı Ivanka Trump aşk mı yaşıyor?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 
Dorsey, bugüne dek Trump'ın hesabının kapatılmasına yönelik çağrılara ABD Başkanının paylaşımlarının "haber değeri" olduğu, onun ne düşündüğünü bilmenin kamunun faydasına olacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında nükleer silah butonunun masasında hazır olduğu yönündeki sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump'ın tehdidinin ardından Twitter'a protesto haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Turgut Şentürk 03 Ocak 2018 18:47 Çöküş başladı, yalnızlık çok zor olacak bundan sonra kahpe ABD, ABD ve diğer ülkelerde bulunan soysuzlar için.

    CEVAP YAZ 3 9
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat