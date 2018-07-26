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Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den Türkiye'ye karşı ilk adım!

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den Türkiye'ye karşı ilk adım!

ABD Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 19:49 - Güncelleme: 26-07-2018 19:49

ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı" dedi.

Trump'ın tehdidinin ardından ABD Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.

Trump'tan Türkiye'ye tehdit! Brunson'u bırakmazsanız...

TASARI BRUNSON'LA İLGİLİYDİ

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatör, 'Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek' Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunmuştu. Tasarı, ABD'li pastör Brunson'ın tutukluğunun sürmesi kararının ardından geçtiğimiz hafta sunulmuştu.

"Türkiye Uluslararası Mali Kurumlar Yasası" adı verilen tasarıda, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li başkanlarına, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere karşı çıkması direktifi veriliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 21:26 ABD İslam ülkelerinin bedduasini alırsın yakin zamanda.... Ozaman Allahın gazabı ustunuzden ve sizin gibilerinden eksik olmasın İnsAllah. Amin.

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