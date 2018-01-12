Trump'ın sözleri yüzünden istifa etti

ABD Başkanı Trump'ın Afrika ülkeleri, Haiti ve El Salvador için "b.k çukuru ülkeler" tabirini kullandığına iddia edilmişti. Trump ise twitter'dan "Toplantıda sert bir dil kullandım. Ama kullandığım dil bu değildi" demişti.

Amerikan basınında ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Dışişleri Bakanlığına sunduğu istifa mektubunda, bundan böyle ilkeleri gereği Trump yönetimine hizmet edemeyeceğini belirtti.

Feeley'in mektubunda, "Bir takım politikalara katılmasam bile başkana ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemini imzaladığını, eğitimcilerinin bunu yapamayacağına kanaat getirirse onuruna yakışanın istifa etmek olacağını açıkça dile getirdiğini, bunun zamanının geldiğini" yazdığı ifade edildi.

Trump göçmenler için o küfürlü ifadeyi kullandı mı?

Bakanlık, Feeley'in görevden ayrılacağını doğrularken, "9 Mart itibarıyla şahsi nedenlerle emekliye ayrılmaya" karar verdiğini bildirdi.

John Feeley, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında 2015 yılı Temmuz ayında Panama Büyükelçiliğine atanmıştı.

O İDDİA NEYDİ?

Washington Post ve New York Times gazeteleri, Trump'ın Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle toplantıda söz konusu ülkeleri kastederek, "Niye bu b.k çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediğini iddia etti. Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç gibi zengin ve büyük oranda beyazlardan oluşan ülkelerden göçmen almaları gerektiğini söylediği de iddia edildi.

Trump'ın, bir Demokrat senatöre ise, "Neden daha fazla Haitili'ye ihtiyacımız olsun ki?" yanıtı verip, "Çıkarın onları" dediği öne sürüldü.

Her iki gazete de haberlerini, toplantı hakkında doğrudan bilgilendirilen ancak isimleri açıklanmayan kişilere dayandırdı. Toplantıdaki Demokrat senatör Dick Durbin de ABD Başkanı'nın bahsi geçen ülkeler için defaatle "bok çukuru" tabirini kullandığını söyledi.

TRUMP: BÖYLE BİR DİL KULLANMADIM

ABD Başkanı Trump daha sonra tweet atarak böyle bir "dil" kullandığını iddiasını reddetti. Trump twitter mesajında "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" dedi.