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Trump'ın sözleri yüzünden istifa etti

Trump'ın sözleri yüzünden istifa etti

ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı ifadeler üzerine istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 21:34 - Güncelleme: 12-01-2018 21:34

ABD Başkanı Trump'ın Afrika ülkeleri, Haiti ve El Salvador için "b.k çukuru ülkeler" tabirini kullandığına iddia edilmişti. Trump ise twitter'dan "Toplantıda sert bir dil kullandım. Ama kullandığım dil bu değildi" demişti.

Amerikan basınında ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, ABD Dışişleri Bakanlığına sunduğu istifa mektubunda, bundan böyle ilkeleri gereği Trump yönetimine hizmet edemeyeceğini belirtti. 

Feeley'in mektubunda, "Bir takım politikalara katılmasam bile başkana ve yönetimine, apolitik bir üslup içinde bağlılıkla hizmet edeceğine dair bir yemini imzaladığını, eğitimcilerinin bunu yapamayacağına kanaat getirirse onuruna yakışanın istifa etmek olacağını açıkça dile getirdiğini, bunun zamanının geldiğini" yazdığı ifade edildi. 

Trump göçmenler için o küfürlü ifadeyi kullandı mı?

 Bakanlık, Feeley'in görevden ayrılacağını doğrularken, "9 Mart itibarıyla şahsi nedenlerle emekliye ayrılmaya" karar verdiğini bildirdi.

John Feeley, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında 2015 yılı Temmuz ayında Panama Büyükelçiliğine atanmıştı. 

O İDDİA NEYDİ?

Washington Post ve New York Times gazeteleri, Trump'ın Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle toplantıda söz konusu ülkeleri kastederek, "Niye bu b.k çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediğini iddia etti. Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç gibi zengin ve büyük oranda beyazlardan oluşan ülkelerden göçmen almaları gerektiğini söylediği de iddia edildi. 

Trump'ın, bir Demokrat senatöre ise, "Neden daha fazla Haitili'ye ihtiyacımız olsun ki?" yanıtı verip, "Çıkarın onları" dediği öne sürüldü. 

Her iki gazete de haberlerini, toplantı hakkında doğrudan bilgilendirilen ancak isimleri açıklanmayan kişilere dayandırdı. Toplantıdaki Demokrat senatör Dick Durbin de ABD Başkanı'nın bahsi geçen ülkeler için defaatle "bok çukuru" tabirini kullandığını söyledi.

TRUMP: BÖYLE BİR DİL KULLANMADIM

ABD Başkanı Trump daha sonra tweet atarak böyle bir "dil" kullandığını iddiasını reddetti.  Trump twitter mesajında "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • TRUMP AMERİKA DEĞİLMİŞ 12 Ocak 2018 22:53 TURUMP, HEM CAHİL ,HEM SAHTEKAR,AMA DELİ DİYEMEM..ULAN ADAMDAKİ SAHTEKARLIĞA BAK..EN FAZLA CİNAYET,UYUŞTURUCU ,SAPIKLIK BİZDE DEMİYOR..HATTA UYUŞTURUCU ,SİGARA ,AHLAKSIZLIK ,GDO, GİBİ HER TÜR PİSLİĞİ DÜNYAYA İHRAÇ EDEN, YAYAN BİZİZ..DEMİYOR..UTANMADAN ONU BUNU SUÇLUYOR..ÜLKELERİ SAVAŞTIRAN KENDİLERİ..AMA BİZ SAVUNUYORUZ DİYOR..YAHUDİ ZEKASI..AMA BİZDEKİ ,ABD UŞAKLARI YUTUYOR..NEYMİŞ..TRUMP AMERİKA DEĞİLMİŞ..İYİLERİ DE VARIMIŞ.

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