Trump'ın oğlundan skandal 'duvar' paylaşımı

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Donald Trump Jr. babasının Meksika sınırında yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor" yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasının Meksika sınırında yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor." ifadesine yer verdi.
Trump Jr, söz konusu paylaşımında, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor." ifadesini kullandı.
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