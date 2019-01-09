Trump'ın oğlundan skandal 'duvar' paylaşımı

Donald Trump Jr, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Donald Trump Jr. babasının Meksika sınırında yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor" yazdı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasının Meksika sınırında yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor." ifadesine yer verdi.



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Donald Trump Jr, ABD'de son dönemde federal hükümetin kapanmasına yol açan Meksika duvarı tartışmalarının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla okları üzerine çekti.



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