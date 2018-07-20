Trump'ın fenomen kızının alkollü anları olay oldu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci eşi Marla Maples’tan olan 24 yaşındaki kızı Tiffany Trump, alkollü hali İngiliz basınına konu oldu. Tiffany Trump, önceki gece geç saatlerde Londra’da annesiyle bir bardan çıkarken görüntülendi.

İSTİFİNİ HİÇ BOZMADI: Yalpalayarak yürüyebilen Tiffany Trump’a, ayakta durması için yakın koruması yardım etti. Buna rağmen istifini hiç bozmayıp basın mensuplarına bol bol gülümseyerek poz veren Tiffany Trump, mekândan bir jipe binerek ayrıldı.

Peki Tiffany Trump kimdir? Gelin hep beraber Donald Trump'ın şarkıcı ve internet fenomeni kızının hayatına bir göz atalım...

TİFFANY TRUMP KİMDİR? Donald Trump ve ikinci eşi Marla Maples'in kızları Tiffany Trump, 13 Ekim 1993 tarihinde West Palm Beach, Florida'da dünyaya geldi.

California eyaletinin Calabasas şehrinde bulunan Viewpoint School'da eğitimini tamamlayan Tiffany, Pennsylvania Üniversitesi'nde okumak için büyüdüğü yeri terk etmek zorunda kaldı.

2016 senesinde Pennsylvania Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı ve Vogue dergisinde stajyer olarak çalıştı. Bu dönemde çeşitli defileleri takip etti.

Şu an internet fenomeni ve şarkıcı olarak hayatını devam ettirmektedir.