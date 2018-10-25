Trump'ın eski danışmanı: Gülen, derhal Türkiye'ye iade edilmeli

Washington merkezli Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen "ABD-Türkiye Güvenlik Ortaklığı ve Mevcut Zorluklar" başlıklı panele, Trump'ın eski danışmanlarından Gordon, ABD Siber Komutanlığı Dış Politika Danışmanı Gina Abercombie-Winstanley, ABD Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman ve Emekli General İsmail Hakkı Pekin konuşmacı olarak katıldı.

"GÜLEN DERHAL TÜRKİYE'YE İADE EDİLMELİ"

Konuşmasında, FETÖ elebaşı Gülen ve örgüt yapılanmasına değinen Gordon, " Fetullah Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli. NATO müttefikimizi tehdit eden yapılanmaya sahip çıkmamalıyız." diye konuştu.

Öte yandan, FETÖ terör örgütünün kendine bağlı sözleşmeli okullar üzerinden vize sistemini suistimal etmek ve vergi kaçırmak gibi birçok suç işlediğine vurgu yapan Gordon, yapının FBI tarafından da soruşturulduğunu dile getirdi.

AA'nın haberine göre son dönemlerde Pentagon'un Suriye’deki mevcut zorluklara bakış açısı ve Türk hükümetinin görüşleriyle farklılıkları konusuna da değinen Gordon, Suriye konusunda birtakım güvenlik sorunlarına rağmen umutlu olduğunu ve iki ülkenin bu sorunları beraber çözme noktasında iyi anlaştıklarını belirtti.

Gordon, Washington ve Ankara'nın, siyasi anlaşmazlıklar yaşasalar da askeri anlamda güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek, "Özellikle DEAŞ'la mücadele anlamında İncirlik Üssü, ABD'nin en önemli askeri üslerinden biriyken Türkiye'nin NATO'nun bir parçası olmaması gerektiğine yönelik düşünceler komik." değerlendirmesini yaptı.

"BASKI, TRUMP'I HAREKETE GEÇİRECEK"

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ise Gordon, "Kaşıkçı olayının ABD medyası tarafından politikleştirildiğini ve medyadan gelen baskının, (Donald) Trump'ı harekete geçireceğini" söyledi.

Gordon ayrıca, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda sert tavır takınmak zorunda olan Trump'ın, aynı zamanda ülkesinin bölgedeki en güçlü iki müttefiki Türkiye ve Suudi Arabistan ile ilişkilerinde de dengeyi sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

"ABD, YPG/PYD KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ İYİ ANLAMALI"

Öte yandan Dış Politika Danışmanı Abercombie-Winstanley, "ABD'nin, (terör örgütü) YPG/PYD konusunda Türkiye'nin endişelerini iyi anlaması ve iki ülke arasında güçlü bir iletişimin kurulması gerektiğini" vurguladı.

Abercombie-Winstanley, Münbiç'te yapılacak ortak devriye faaliyetinin iki ülke arasındaki iletişimin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.

POZİTİF İLİŞKİLER

Berman da ABD'nin, Suriye konusuna Türkiye'nin gösterdiği kadar ilgi göstermediğini, iki ülkenin etkin çalışabilmesi için Washington'ın daha etkili bir politika izlemesi gerektiğini belirtti.

Özellikle Rahip Andrew Brunson'ın serbest kalmasından sonra ilişkilerin uzun zamandan sonra ilk defa pozitif yönde ilerlediğini belirten Berman, Trump'ın İran'a karşı getirdiği yaptırımların, Türkiye-ABD ilişkilerini tekrar sıkıntıya sokabileceğini ifade etti.