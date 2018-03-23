Trump'ın danışmanı John Bolton kimdir? 15 Temmuz sözleri tam skandal...

Görevinin ilk 14 ayında kabinesinde ve yakın çalışma ekibinde 30'a yakın değişiklik yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın son iki haftada Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın yerine İran karşıtı ve savaş yanlısı iki "şahin" ismi getirmesi dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Bush yönetiminin en şahin, en neo-con isimlerinden John Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak geri döndürdü. Savaş yanlısı olan Bolton'un yeni görevi sonrası Türkiye ile ilgili daha önceki değerlendirmeleri de yeniden göndüm oldu...
Son 10 gün içinde en yakınındaki iki ismi değiştiren Trump'ın, bu iki değişiklikle kabinesi ve yakın çalışma ekibindeki görevden alınma ya da istifa sayısı 30'a yaklaştı. Trump'ın Oval Ofis'te 20 Ocak 2017'de göreve başladığında ilk icraatlarından biri Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates'in görevine son vermek olmuştu. Başkan Trump'ın "nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelerden gelen kişilere vize yasağı" getiren tartışmalı kararını mahkemede savunmayacağını açıklayan Yates, saatler sonra kovulurken yeni yönetimin en hızlı görevine son verdiği isim olarak kayıtlara geçmişti.
ABD Başkanı Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak duyurduğu Bush yönetiminin en şahin, en neo-con isimlerinden John Bolton, savaş yanlısı duruşu ve Müslüman karşıtı söylemleriyle dikkati çekiyor. Bolton'un Cumhurbaşkanı Recep; Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili söylemleri de yenilir yutulur cinsten değil...
PKK İLE PKK İLİŞKİLİ: Uzun zamandır Fox News kanalında yorumculuk yapan Bolton, PKK ile PYD'nin ilişkili olduğunu söylüyor. Bolton PYD için, ''Onlar Marksist olduklarını, ama Türkiye Kürtleri, orada bilinen adıyla PKK ile pek de bağlantılı olmadıklarını söylüyor. Gerçek şu ki bu, şartların ne kadar karmaşık olduğunu ve ilk IŞİD karşıtı stratejinin iyi düşünülmediğini gösteriyor" diyerek iki örgütün ilişkisini itiraf ediyor.
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