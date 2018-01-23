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Trump'ın başını ağrıtan kriz çözüldü

Trump'ın başını ağrıtan kriz çözüldü

ABD Senatosu, bütçe krizi nedeniyle 3 gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 22:13 - Güncelleme: 23-01-2018 00:13

ABD'de, Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle 20 Ocak itibarıyla kısmen "kapanan" federal hükümete, 8 Şubat'a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısı, Senato'dan 18'e karşı 81 oyla geçti.

Ülke tarihinde, hem Senatoyu, hem Temsilciler Meclisini, hem de Beyaz Sarayı aynı parti kontrol ederken ilk kez kapanan federal hükümetin, yeniden tam olarak faaliyete geçmesi için ABD Temsilciler Meclisi'nin de tasarıyı onaylaması gerekiyor. 

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın hafta sonu yaptığı açıklamada, Senato'dan geçecek yeni bir bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nde onaylanacağını bildirmişti. 

Bu nedenle, tasarının Temsilciler Meclisi'nde kısa süre içinde yapılması beklenen oylamadan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

Böylece, harcama yetkisi bulunmadığı için son üç gündür hayati hizmetler dışında kalan faaliyetlerini gerçekleştiremeyen Amerikan federal hükümeti, 23 Ocak'tan itibaren yeniden açılacak.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Cumhuriyetçi Parti, DACA göçmenleri için güvence verdi 
Senato'daki Cumhuriyetçiler ile Demokratların bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varmasında, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın ülkeye çocuk yaşta kaçak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli program için Demokratlara güvence vermesi belirleyici oldu. 

McConnell, pazar gecesi Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak yeni bütçenin süresi 8 Şubat'ta dolana kadar DACA göçmenleri için çözüm bulunamazsa, yeni bir yasal düzenleme için harekete geçeceğini taahhüt etmişti.

Trump, geçen yıl sonlandırdığı program kapsamındaki göçmenler için yasal bir düzenleme çıkarılması için Kongreye 5 Mart’a kadar süre tanımıştı. 

Üç günlük kapanmanın maliyeti düşük 

Amerikan federal hükümetinin, Kongrenin bütçe tasarısı üzerinde anlaşamadığı için kısmen kapanmasının ilk iki günü hafta sonuna denk geldiği için etkisi hissedilmemişti. 

Pazartesi günü zorunlu izne çıkarılan yaklaşık 850 bin kamu çalışanının bir günlük aranın ardından işlerine dönecek olması, kapanmanın maliyetinin sınırlı kalmasını sağladı. 

Bir önceki 24 milyar dolara mal olmuştu 

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son eski Başkan Barack Obama'nın döneminde olmak üzere defalarca kapanmasına yol açtı. 

Kongrenin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihlerinde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi bu süre boyunca ücret alamadan çalışmıştı. 

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti. 

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