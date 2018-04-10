Trump'ın avukatının ofisini FBI bastı! Porno yıldızı skandalı büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ünlü porno yıldızı Stormy Daniels'la yasak ilişkisiyle ilgili soruşturma kapsamında Trump'ın avukatı Michael Cohen'in New York'taki bürosunu ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları bastı. Kayıtlara el koydu.

Trump'ın avukatının ofisini FBI bastı! Porno yıldızı skandalı büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ünlü porno yıldızı Stormy Daniels'la yasak ilişkisiyle ilgili soruşturma kapsamında Trump'ın avukatı Michael Cohen'in New York'taki bürosunu ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları bastı. Kayıtlara el koydu. Trump, FBI baskını için "utanç verici" derken, baskınla ilgili flaş iddialar gündeme geldi. Baskında, 'susması için' porno yıldızı Stormy Daniels'e ödediği 130 bin doların belgesine el konuldu.

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Trump'ın avukatının ofisini FBI bastı! Porno yıldızı skandalı büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki bürosuna ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının baskınını "utanç verici" olarak yorumladı. Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı açıklamada baskının ülkeye yönelik bir saldırı olduğunu söyleyen Donald Trump, "Cadı avı mütemadiyen devam ediyor" dedi.

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Trump'ın avukatının ofisini FBI bastı! Porno yıldızı skandalı büyüyor

FBI ajanları, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den aldıkları yetkiyle Pazartesi günü yaptıkları baskında Cohen'in Trump ve diğer müvekkilleri ile arasındaki görüşme kayıtlarına el koydu. Cohen'in bürosundan yapılan açıklamaya göre bu belgeler 'ayrıcalıklı' görüşmelere ait belgelerdi.

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Trump'ın avukatının ofisini FBI bastı! Porno yıldızı skandalı büyüyor

Mueller, Rusya'nın ABD'deki 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasını soruşturuyor. Çok uzun süredir Trump'ın avukatlığını yapan Michael Cohen ise, porno yıldızı Stormy Daniels'ın Trump'la cinsel ilişkiye girdiğine dair iddiaların merkezinde yer alıyor.

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