Trump'ın avukatının ofisini FBI bastı! Porno yıldızı skandalı büyüyor

FBI ajanları, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den aldıkları yetkiyle Pazartesi günü yaptıkları baskında Cohen'in Trump ve diğer müvekkilleri ile arasındaki görüşme kayıtlarına el koydu. Cohen'in bürosundan yapılan açıklamaya göre bu belgeler 'ayrıcalıklı' görüşmelere ait belgelerdi.