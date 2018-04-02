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Trump'a uyarı! Türkiye ile savaş kontrolden çıkar

Trump'a uyarı! Türkiye ile savaş kontrolden çıkar

ABD'nin önde gelen siyasetçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'den çekilme açıklaması hakkında "Suriye'den erken çekilirsen, Türkiye'yle YPG arasındaki savaş kontrolden çıkar" sözleriyle itiraz etti.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 15:53 - Güncelleme: 02-04-2018 15:53

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çok yakında Suriye’den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin” sözlerinin üstüne Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye’den çekilmenin ‘verilecek en kötü karar’ olduğunu, ABD’nin çekilmesinin ‘Türkiye’yle Kürtler arasındaki gerilimi artıracağı’ yorumunu yaptı.

Fox News’a konuşan Graham, “Bu, başkanın verebileceği en kötü karar olur. Bu filmi daha önce gördüm, Obama Irak’ta aynısını yaptı. DEAŞ köşeye sıkıştı. Eğer onları rahatlatmak istiyorsanız, Amerikan askerlerini çekersiniz. Bu bir faciaya yol açar. Suriye’de hâlâ 3 binden fazla DEAŞ militanı var. Eğer askerlerimizi yakın zamanda çekersek DEAŞ geri döner, Türkiye’yle YPG arasındaki savaş kontrolden çıkar ve Şam’ı, hiçbir Amerikan varlığı olmadan İranlılara vermiş olursunuz.” ifadelerini kullandı.

YPG'YE YARDIMI DA KESMİŞTİ: Trump geçen hafta Ohio’da destekçilerine hitap ederken “Çok yakında Suriye’den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin” demişti.

ABD Başkanı’nın YPG’nin kontrolündeki bölgeye 200 milyon dolarlık yardımı da dondurduğu ortaya çıkmıştı.

Trump YPG kontrolündeki bölgelere ayrılan yardımı dondurdu

Trump 'Suriye'den çekileceğiz' dedi ama ABD'li sözcü...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Erol Baron 02 Nisan 2018 17:05 ABD olsa da olmasa da TSK Suriye ve Irak'ın kuzeyini tek bir terörist kalmayasıya kadar baştan başa süpürecek ve buraları en az 100 yıl rahatlayacak.

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