Trump'a şok! Ünlü porno yıldızı yalan makinesinden geçti!

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'ın 2011'de yalan makinesinden geçtiği ve söylediklerinin doğru olduğu ortaya çıktı.

Trump'a şok! Ünlü porno yıldızı yalan makinesinden geçti!

Yıllar önce ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden film yıldızı Stormy Daniels'ın 2011 yılında girdiği yalan makinesinden geçtiği ortaya çıktı. CBS'in ele geçirdiği yalan makinesi sonuçları, Daniels'ın 2006 yılında Trump ile korumasız ilişkiye girdiğini belirttiğinde yalan söylemediğini ortaya koydu.

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Trump'a şok! Ünlü porno yıldızı yalan makinesinden geçti!

130 BİN DOLAR SUS PAYI ÖDENDİ: 2006-2010 yılları arasında birliktelik yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Trump’a karşı dava açtı. Trump’ın avukatı Michael Cohen, porno sektöründe Stormy Daniels olarak bilinen Stephanie Clifford’a 130 bin dolar sus payı ödediğini itiraf etmişti. Bunun üzerine Daniels de "Avukatın açıklaması gizlilik anlaşmasını bozdu" diyerek dava açacağını duyurmuştu.

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Trump'a şok! Ünlü porno yıldızı yalan makinesinden geçti!

SEÇİMDEN 11 GÜN ÖNCE İMZALANDI: Porno film yıldızı olan Stormy Daniels, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde dün açtığı davanın dilekçesinde. 2016 seçimlerinden hemen önce imzaladığı gizlilik anlaşması gereği Trump ile cinsel ilişkisi konusunda sessiz kaldığını anlattı. Daniels ve Trump'un kişisel avukatı Michael Cohen'in anlaşmayı 28 Ekim 2016'da, ABD Başkanlık seçiminden 11 gün önce imzaladıkları belirtildi.

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Trump'a şok! Ünlü porno yıldızı yalan makinesinden geçti!

TRUMP İMZA ATMAYI UNUTMUŞ!: Mahkemeye yapılan başvuru, Trump'ın unutkanlığının kendisini çok büyük bir fatura ile karşı karşıya getireceğini ortaya çıkardı. ABD Başkanı Trump, avukatının hazırlayıp porno yıldızına imzalattığı gizlilik sözleşmesini imzalamayı ihmal ettiği ortaya çıktı. Mahkemeye yapılan başvuruda, anlaşmada Trump'ın imzası olmadığı için sözleşmenin geçersiz olduğu öne sürüldü... Dilekçede, sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle Daniels'in sessiz kalma yükümlülüğü altında olmadığını savunuyor.

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