Trump'a şok! Ünlü porno yıldızı yalan makinesinden geçti!

130 BİN DOLAR SUS PAYI ÖDENDİ: 2006-2010 yılları arasında birliktelik yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Trump’a karşı dava açtı. Trump’ın avukatı Michael Cohen, porno sektöründe Stormy Daniels olarak bilinen Stephanie Clifford’a 130 bin dolar sus payı ödediğini itiraf etmişti. Bunun üzerine Daniels de "Avukatın açıklaması gizlilik anlaşmasını bozdu" diyerek dava açacağını duyurmuştu.

TRUMP İMZA ATMAYI UNUTMUŞ!: Mahkemeye yapılan başvuru, Trump'ın unutkanlığının kendisini çok büyük bir fatura ile karşı karşıya getireceğini ortaya çıkardı. ABD Başkanı Trump, avukatının hazırlayıp porno yıldızına imzalattığı gizlilik sözleşmesini imzalamayı ihmal ettiği ortaya çıktı. Mahkemeye yapılan başvuruda, anlaşmada Trump'ın imzası olmadığı için sözleşmenin geçersiz olduğu öne sürüldü... Dilekçede, sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle Daniels'in sessiz kalma yükümlülüğü altında olmadığını savunuyor.