Twitter'ın sahte oldukları ya da kötücül amaçlar için kullandıkları gerekçesiyle 'dondurduğu' hesapları temizleme operasyonuna başlamasıyla yeni ve eski ABD Başkanları'nın resmi hesaplarında ciddi bir takipçi sayısı düşüşü yaşandığı görüldü.
TWİTTER DAHA ÖNCE UYARMIŞTI
Daha önce Twitter temsilcileri, operasyonun her türlü hesapta takipçi sayısının düşüşüne yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
Twitter'ı çok sık kullandığı için eleştirilerin hedefi olan Trump yaklaşık 320.000 takipçi kaybetti. Cumhuriyetçi Başkan'ın takipçi sayısı 53.4 milyondan 53.1 milyona düştü.
ABD Başkanları'nın resmi hesabı olan 'POTUS' hesabının takipçi sayısı da 60.000 azaldı.
OBAMA, TRUMP'TAN DAHA FAZLA TAKİPÇİ KAYBETTİ
ABD'nin eski Demokrat Başkanı Barack Obama'nın takipçi sayısında ise 2.3 milyonluk bir azalma oldu. Obama'nın takipçi sayısı 103.6 milyondan 101.3 milyona geriledi.
Dünya genelinde sıradan kullancıların yanı sıra çok sayıda ünlü ismin ve siyasinin takipçi sayısında azalmalar görülürken takipçi sayısı en fazla azalan hesaplardan biri de Twitter'ın kendi resmi hesabı oldu.
Daha önce yaklaşık 63 milyon takipçisi olan Twitter yaklaşık 7.5 milyon takipçi kaybetti. Twitter'ın şu anda 55.1 milyon takipçisi bulunuyor.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Trump'a şok! 320 bin takipçisini kaybetti haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
ABD'nin 45. başkanı Donald Trump oldu. Peki kimdir Donald Trump, kaç kez evlendi son eşi Melania Trump ile ne zaman evlendi? Donald Trump'ın başkanlık seçimi ve hikayesi. Donald John Trump (d. 14 Haziran 1946; Queens, New York); ABD'lDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER