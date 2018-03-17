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Trump'a sert sözler: Aldığın rüşvetler...

Trump'a sert sözler: Aldığın rüşvetler...

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) eski Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump’a “Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek” dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 19:45 - Güncelleme: 17-03-2018 19:45

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) eski Direktörü John Brennan, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından Başkan Trump’ı hedef aldı.2013 - 2017 döneminde CIA başkanlığı yapan Brennan, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Aldığın rüşvetler, ahlaki alçaklıkların ve siyasi yolsuzlukların ortaya çıktığı zaman aşağılanarak tarihin tozlu sayfalarında hakettiğin yeri bulacaksın. Andy McCabe’i günah keçisi ilan edebilirsin, fakat Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek.”

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı.Bakan Sessions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, McCabe'in kurumla tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını belirtmişti.

Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti. 

29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Robert Mueller'i atamıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Mart 2018 20:18 Trump göreve ne zaman geldi ki hemen rüşvet işlerine başlamış bu iddia doğruysa bu rüşvetleri kim vermiş Trump'a, bunu ispat edecek bir delil yokmu

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