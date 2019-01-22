Trump'a rakip çıktı! 2020 başkanlık seçimlerine aday

ABD’de Senatoya ilk defa seçilen eski California Başsavcısı Kamala Harris, 2020’de gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Howard Üniversitesinde düzenlediği basın toplantısında “Bölgesel, eyalet ve federal hükümette lider olma tecrübesine sahibim” diyerek ABD’nin problemlerine çözüm için aday olacağını açıklayan Harris, “Sorunları çözmek için hazırım” diye konuştu.



HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Donald Trump yönetimine karşı sert eleştirileri ile tanınan Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen ABD Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King’e adadığını söyledi. Trump ve Beyaz Saray’ın dış politikasına ilişkin soru üzerine ise Harris, ABD’nin dış politikasının sosyal medya üzerinden yürütülemeyeceğini, askeri kararların askeri liderlerle danışılarak alınması gerektiğini söyledi.

Harris, 2020’de farklı ne yapacağının sorulması üzerine, “Sadece konuşmayacağız, dinleyeceğiz de. ABD Başkanı adayı olarak hedefim bu ülkeyi gezmek, oturma odalarına girmek ve aileleri dinlemek. Ayrıca onların başkanlık pozisyonuna geldiğimde ülkenin tüm insanlarını temsil edeceğimizi anlamalarını sağlamak” şeklinde konuştu.



SLOGANI BELLİ OLDU

“Ülkemi seviyorum” diyen Harris, ABD’nin değerleri ve halkı için savaşmaya hazır olduğunu ve bu savaşı kazanacağını ifade etti. Şu andaki yönetimin ABD değerlerine saldırdığını söyleyen Harris, kendisinin halk için çalışan bir yönetim sunacağını kaydetti. Harris, ayrıca sloganının “halk için” olacağını söyledi. Senatör Harris, “Aramızda nefreti ve ayrışmayı körükleyen çok güçlü sesler var. Bunları reddetmeliyiz. Bunlar bizi Amerikalı olarak temsil etmiyor. Birlikteliğimiz her zaman gücümüzdür” diyerek sözlerini noktaladı.



Cumhuriyetçi Parti Komitesi ise Harris’i en az destek alan, yetersiz ve halktan uzakta bir aday olarak değerlendirdiklerini açıkladı.



Jamaika ve Hindistan’dan ABD’ye göçmüş bir çiftin çocuğu olan 54 yaşındaki Harris, Demokrat Parti’nin yükselen yıldızı olarak görülüyor. Harris, özellikle son yıllarda parti tabanında değişen ve artan farklı etnik kökenli azınlık ve kadınlardan destek görüyor.