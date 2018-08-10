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Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" sunumu yaptığı sırada attığı bir tweet, Türkiye'de piyasaları alt üst etti.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 22:10 - Güncelleme: 10-08-2018 22:10

Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma fahiş vergi artışı getirerek Türkiye ekonomisi hedef alan ABD Başkanı Trump'a Washington Post yazarı Brian Klaas'tan ilginç bir tepki geldi. Klaas, Trump'a İncirlik'teki nükleer bombaları hatırlatarak "Riskli işler yapıyorsun." dedi.

ABD'nin Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma iki katı vergi getirdiğini açıklayan Trump, TL'yi de doğrudan hedef alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.

Trump'ın bu kararı sonrası dolar 6.80 TL seviyesine kadar yükseldi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz turu sırasında Trump'a tepki göstererek, "Koyunlarında büyüttükleri FETÖ'cü alçaklarla ilgili adım atmayanlar bize hukuk dersi veremez. Ekonomik manipülasyon üzerinden bize diz çöktürmek isteyenler bu milleti tanımamış. Bu millete şantaj ve tehdit sökmez. Hele hele kabadayılık hiç sökmez." dedi.

TRUMP'A İNCİRLİK HATIRLATMASI: NÜKLEER FÜZELERİ UNUTMA!

Türkiye Trump'ın bu adımı, Türkiye'de olduğu kadar ABD ve dünyanın geri kalanında da ses getirdi. Washington Post yazarı ve uluslararası politikalar uzmanı Brian Klaas ise, ABD cephesinden Trump'a en ilginç uyarıyı yapan isim oldu.

Twitter hesabından Trump'ın tweet'ine cevap veren Klaas "Erdoğan 'ın hayranı değilim, ama (Trump'ın yaptığı) pervasız bir çıkış. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ın tweetleri ciddi ulusal ve uluslararası güvenlik riskleri teşkil etmeye devam ediyor" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 22:44 Bu yorumlardan bi halt çıkmaz. Üretim tüketim dengesi yoksa borç fazini ödeyemezsin.iç güç kuvvetli değilse dış güç bir günde hoplatır. Kalıcı tedbir mantıklı şeyler lazm. Ertuğrul dizisine benzemez

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