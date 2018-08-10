Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma fahiş vergi artışı getirerek Türkiye ekonomisi hedef alan ABD Başkanı Trump'a Washington Post yazarı Brian Klaas'tan ilginç bir tepki geldi. Klaas, Trump'a İncirlik'teki nükleer bombaları hatırlatarak "Riskli işler yapıyorsun." dedi.

ABD'nin Türkiye'den aldığı demir ve alüminyuma iki katı vergi getirdiğini açıklayan Trump, TL'yi de doğrudan hedef alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.

Trump'ın bu kararı sonrası dolar 6.80 TL seviyesine kadar yükseldi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz turu sırasında Trump'a tepki göstererek, "Koyunlarında büyüttükleri FETÖ'cü alçaklarla ilgili adım atmayanlar bize hukuk dersi veremez. Ekonomik manipülasyon üzerinden bize diz çöktürmek isteyenler bu milleti tanımamış. Bu millete şantaj ve tehdit sökmez. Hele hele kabadayılık hiç sökmez." dedi.

TRUMP'A İNCİRLİK HATIRLATMASI: NÜKLEER FÜZELERİ UNUTMA!

Türkiye Trump'ın bu adımı, Türkiye'de olduğu kadar ABD ve dünyanın geri kalanında da ses getirdi. Washington Post yazarı ve uluslararası politikalar uzmanı Brian Klaas ise, ABD cephesinden Trump'a en ilginç uyarıyı yapan isim oldu.

Twitter hesabından Trump'ın tweet'ine cevap veren Klaas "Erdoğan 'ın hayranı değilim, ama (Trump'ın yaptığı) pervasız bir çıkış. Türkiye bir NATO üyesi ve Türkiye'de bulunan bir ABD hava üssünde (İncirlik) 50 nükleer bomba bulunuyor. Trump'ın tweetleri ciddi ulusal ve uluslararası güvenlik riskleri teşkil etmeye devam ediyor" dedi.