Trump'a göre silah sattığı herkes müşteri

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Oval Ofis’teki görüşmede konuşan Trump, iki ülke ilişkilerinin selefi Barack Obama döneminde gergin olduğunu belirterek, “kısa süre içinde Veliaht Prens’le iyi arkadaş haline geldiklerini” dile getirdi.

Trump, Riyad’ın ABD ekonomisi için “büyük müşteri” ve “yatırımcı” olduğunu ifade ederken, basın mensuplarına Suudi Arabistan’ın ABD’den aldığı ve alacağı silahları yansıtan şemalar gösterdi.

Veliaht Prens Selman ise, “ABD ve Suudi Arabistan’ın gelecekte birlikte birçok şeyin üstesinden gelebileceğini” belirtti. Konuşmasını İngilizce yapan Selman, iki ülke arasındaki “derin ilişkilerden” övgüyle söz etti.