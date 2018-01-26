Trump'a Davos şoku: Konuştuğu sırada yuhalandı!

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda bir soruya yanıt verdiği sırada yuhalandı.

​Forumun kurucusu Klaus Schwab'la soru-cevap bölümünde iş adamı olarak tecrübelerinin kendisini ABD başkanlığına nasıl hazırlandığı sorusunu yanıtlayan Trump, yakın geçmişte başkan seçilen iş adamı olmadığını, kendisi New York'ta emlakçılık yaparken haber medyasından iyi muamele gördüğünü, ama siyasete atıldığında bu tutumun değiştiğini anlattı.

"KİRLİ, ALÇAK, KORKUNÇ, YALANCI MEDYA"

Trump'ın ''Basının ne kadar kirli, ne kadar alçak, ne kadar korkunç, ne kadar yalancı olabileceğinin siyasete girene dek farkında değildim'' sözleri, salondan yuhalama ve ıslıklamaların yükselmesine yol açtı.

"ÖNCE AMERİKA DEMEK DEĞİL Kİ AMERİKA TEK BAŞINA"

Trump söze ''Amerikan halkının çıkarlarının temsilcisi olarak buradayım'' diye başladı, ''Ben her zaman 'Önce Amerika' diyeceğim. Ama bunu demek 'Amerika tek başına' anlamına gelmez'' diye devam etti. Trump'ın bu sözleri Time dergisinin kapağına mesaj olarak yorumlandı.

"ABD'YE YATIRIM YAPIN"

Dünyanın güçlü ve müreffeh bir Amerika'nın yeniden canlanışına tanıklık ettiğinden söz eden Trump, Amerika'nın iş yapmaya, ticaret yapmaya açık olduğunu ve tekrar rekabetçi hale geldiğini öne sürdü.

''İşinizi, istihdamınızı, yatırımınızı ABD'ye getirmek için mükemmel bir zamandayız'' iddiasında bulunan Trump, yurttaşları, tüketicileri korumaya yönelik regülasyonları bir bir kaldırmasını da ''Regülasyon gizli vergidir'' sözleriyle savundu.

Serbest ve açık ticaretin bu sistemin bazı ülkeler tarafından suistimal edilmesi halinde diğerlerinin zarar görmesi pahasına var olamayacağını dile getiren Trump, ticaretin adil ve mütekabil olması gerektiğini, adil olmayan ticari uygulamaları ABD'nin artık görmezden gelmeyeceğini vurguladı.