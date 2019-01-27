Trump zararın da başkanı 35 gün içinde 6 milyar dolar gitti

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki Meksika duvarı kavgası milyar dolarlara mal oldu. Duvarın maliyetini de aşan zararla Trump, eski başkanlar Obama ve Bush'un döneminde kapalı olan hükümet nedeni ile verilen zarardan daha fazlasını verdi.

Trump zararın da başkanı 35 gün içinde 6 milyar dolar gitti

Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için yıl sonu geçici bütçesine 5,7 milyar dolar ek fon istemesi ve Temsilciler Meclisinin çoğunluğunu elinde tutan Demokratların bu fikre yanaşmaması, ABD siyaseti ve ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Duvar fonu konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle 22 Aralık'ta kapanan hükümet, 25 Ocak'a kadar 35 gün süreyle kapalı kaldı.

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Trump zararın da başkanı 35 gün içinde 6 milyar dolar gitti

Bu süre, ABD tarihindeki en uzun süreli hükümet kapanması olarak kayıtlara geçti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's tahminlerine göre bu 35 günlük uzlaşmazlığın ABD ekonomisine bedeli 6 milyar doları buldu. Böylece duvar krizinin ABD ekonomisine bedeli, duvarın kendisinden daha pahalıya gelmiş oldu.

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Trump zararın da başkanı 35 gün içinde 6 milyar dolar gitti

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2013'te hükümetin kapanmasının bedeli 2,6 milyar dolar, 1995'te Bill Clinton döneminde kapanan hükümetin bedeli ise 2,3 milyar dolardı.

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Trump zararın da başkanı 35 gün içinde 6 milyar dolar gitti

TRUMP VE PELOSİ'DEN SOĞUK RÜZGARLAR... Taraflar arasında duvar konusundaki soğuk rüzgarlar ilk olarak 11 Aralık'ta Oval Ofiste, Trump'ın ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi kabulü sırasında kameralar önünde yaşandı. Trump, Meksika sınırına duvar örülmesi için Kongreden talep ettiği bütçenin ayrılmaması durumunda "hükümetin kapanabileceği" uyarısında bulunurken, Pelosi de "Amerikalıların Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini" dile getirince ortam gerildi.

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