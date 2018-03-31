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Trump YPG kontrolündeki bölgelere ayrılan yardımı dondurdu

Trump YPG kontrolündeki bölgelere ayrılan yardımı dondurdu

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdi.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 06:53 - Güncelleme: 31-03-2018 06:53

"Suriye'den çok yakında ayrılacağız" diyen Trump'tan yeni bir hamle daha geldi. Trump YPG kontrolündeki bölgelerin inşaasına ayrılan fonu iptal etti. Amerikalı yetkililer, yardımın dondurulmasıyla ilgili kararın, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirmesi sonucu alındığını kaydetti.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti. Yetkililer bu değerlendirme sürecinde koalisyonun Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğunu kaydetti.

Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz

Trump'ın 'çekiliyoruz' çıkışına YPG'den ilk yorum

 

Gazete, yetkililerin Beyaz Saray'ın söz konusu talimatı "Trump'ın perşembe günü ABD'nin ordusunun Suriye'den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak" verdiğini belirtti.

Yetkililer ayrıca Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye'nin inşası için ek 200 milyon dolar ayırdığına dair haberler üzerine söz konusu fonun durdurulmasını istediğini öne sürdü.

Gazete, DEAŞ karşıtı mücadelenin Suriye'de son zamanlarda çıkmaza girmesinin de Trump'ın böyle bir karar almasına neden olduğu iddiasında bulundu.

Talimatın dün Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından Dışişlerine vekalet eden John Sullivan'a iletildiği bilgisi paylaşıldı.

200 milyon dolarlık ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

TRUMP 'ÇEKİLECEĞİZ' DEMİŞTİ PENTAGON HABERLERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Trump, Ohio eyaletinde düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalara neden olan bu açıklama üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair bir plandan haberlerinin olmadığını" söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuyla ilgili soruları Beyaz Saray'a yönlendirmiş ve Başkan Trump'ın sözlerinden tam olarak neyi kastettiğini bilmediklerini ifade etmişti.

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