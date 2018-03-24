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Trump yönetiminden 'silah kontrolü' adımı

Trump yönetiminden 'silah kontrolü' adımı

ABD'de yarı otomatik silahların otomatik silahlara dönüştürülmesini sağlayan aparatların kullanımı yasaklandı.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 20:26 - Güncelleme: 24-03-2018 20:26

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu çalışma için Adalet Bakanlığını görevlendirdiğini belirtti.

Trump, açıklamasında, "Obama yönetimi bu aparatları yasal hale getirmişti. Kötü fikir. Söz verdiğim gibi bugün Adalet Bakanlığı bu aparatların yasaklanması konusunda açıklamasını yapacak. Yasal silahları yasa dışı otomatik silahlara dönüştüren tüm aparatları yasaklayacağız." ifadelerini kullandı.

Sessions'tan yasaklama açıklaması

Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra yazılı açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions da söz konusu aparatların kullanımını yasaklayan düzenlemeyi yaptıklarını ifade etti.

Buna göre yarı otomatik silahların tam otomatik silahlara dönüştürülmesine imkan veren tüm aparatlar "tam otomatik silah parçası" sayılacak ve satışı yasak olacak.

ABD'de 1986 yılından bu yana otomatik silahların kullanımı yasak iken, 2010 yılında Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) yarı otomatik silahların tam otomatik silaha dönüştürülmesini sağlayan aparatları "yarı otomatik silahların parçası" kabul ederek bunların kullanımını yasal hale getirmişti.

ABD'de 1 Ekim 2017'de Las Vegas kentindeki bir konser alanına silahlı saldırı düzenleyen Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı 58 kişinin ölümüne neden olmuş, bu olay ABD'nin en kanlı toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Paddock'un, saldırıda, aparatlarla otomatik silaha dönüştürülmüş birçok tüfek kullanmış olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, birçok kesim bu aparatların yasaklanması için Trump yönetimi üzerinde baskı kurmuştu.

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