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Trump yine kızdıracak: Bizzat kendim gidebilirim

Trump yine kızdıracak: Bizzat kendim gidebilirim

ABD Başkanı Trump, skandal Kudüs kararının ardından, ortalığı daha da karıştıracak küstahça bir açıklama yaptı. Trump, 14 Mayıs'ta Kudüs'teki büyükelçilik açılışına katılabileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 21:01 - Güncelleme: 06-03-2018 00:01

İSRAİL'de bulunan büyükelçilik binasını Kudüs'e taşıma kararı alarak Filistin'i toprak bütünlüğünğ yok sayan büyük bir provakasyona imza atan ABD'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı ziyaretinde konuyla ilgili: "14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacak büyükelçiliğin açılışına katılabilirim." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile buluşan Trump, "Gelmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer mümkün olursa bunu yapacağım"dedi.

NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM

Netanyahu ise, ABD'nin Kudüskararını 'tarihi bir adım' olarak niteleyerek Trump'ın kararının 'çağlar boyunca hatırlanacağını' söyledi.

Aralık ayında Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

Trump'ın açıklamaları bölgede infiale neden olmuş, dünya genelinde birçok ülke ABD'nin kararının kınamıştı.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz ise, ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin İsrail'in kuruluşunun yıldönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Aykan 06 Mart 2018 00:28 ABD bildiğinî okuyor yarın bizimkiler çıkar çağırır bağırır Müslüman ahalimiz alkışlar ABD yi fetheder Kudüs'ü kurtarır ama nafile ABD ve yahudiler emin adımlarla büyük îsraili kuruyor, samimiyseler yapılacak tek tepki İsrail ile tüm ticari resmi ilişkiler kesilmediği sürece hepsi masal

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