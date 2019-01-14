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Trump Türkiye'yi açık açık tehdit etti İbrahim Kalın yanıt verdi

Trump Türkiye'yi açık açık tehdit etti İbrahim Kalın yanıt verdi

ABD Başkanı Trump, attığı tweette "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız." ifadelerini kullandı. Jet yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 06:56 - Güncelleme: 14-01-2019 06:56

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG ile Kürtleri bir tuttu, açık açık Türkiye hedef aldı.

"KÜRTLERE SALDIRIRLARSA TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK OLARAK MAHVEDECEĞİZ"
Suriye politikasında dengesiz çıkışlarına devam eden Trump, "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız.Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

KALIN: TERÖRİSTLER MÜTTEFİKİNİZ OLAMAZ
Trump'ın tepki çeken açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Twitter hesabından Trump'ın tepki çeken paylaşımına yanıt veren Kalın, "Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele diyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump Twitter'dan ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığını ve DEAŞ ile mücadelenin devam edeceğini ifade etmişti.  ABD Başkanı, aynı zamanda Türkiye'nin YPG/PKK'yı hedef almasına karşı ülkeyi ekonomi ile tehdit etmiş ve bölgede 20 millik bir güvenli bölge kuracaklarını belirtmişti.

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Kaynak : AA

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