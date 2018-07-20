Trump Towers'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri

Şişli’deki Trump Towers’ın 35. Katındaki bulunan daireye iş kadını Aliye Uzun’un, FETÖ/PDY’nın 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılına özel hazırlattığı ‘Başkan Erdoğan’ yazılı pankart, 154 metre yükseklikteki gökdelenden sarkıtıldı. Trump Towers’ta ikamet eden ve aynı zamanda burada ofisi bulunan iş kadını Aliye Uzun tarafından yaptırılan pankart üzerinde Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı logosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve ‘ 15 Temmuz Liderine Güvenen Bir Milletin ve Milletine Güvenen Bir Liderin Destanıdır’ yazısı yer aldı.

‘EYFEL KULESİNE POSTER ASMAK GİBİ BİR ŞEY’ 15 Temmuz’u unutturmayacağımızı simgelemek için böyle bir şey düşündüğünü ifade eden Aliye Uzun, “ Bu Türk Milletinin Dünya’ya göstermiş olduğu bir demokrasi zaferiydi. Büyük bir tepki uyandırmak amacıyla bu günü unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı simgelemek için böyle bir şey düşündüm. Bir aydır bu konu ile ilgili çalışmalar yaptım. Aslında seçim sabahı böyle bir şey yapacaktım ama yönetim, güvenlik ve birçok kişi buna engel oldu yapamadım. Ofisim ve dairem var. İlk başta 35. kattaki dairede kalan kişiyi buldum. Bunları bulmam günlerce sürdü. Kendi imkanlarımla posteri bastırdım. Ciddi bir uğraş sonucunda bu posteri asmayı başardım. Güvenlikle birbirimize girdik, karakolluk olduk. Bir sürü olaylar başıma geldi ama yılmadım. Donald Trump’un markası olan Trump Towers binasına böyle bir şey yapmak düşünün ki kolay bir şey değil. Eyfel Kulesine poster asmak gibi bir şey” dedi.

‘1 AYDIR İŞİMİ GÜCÜMÜ BIRAKTIM’ Benim yan komşum dışında bu işe onay veren olmadığını kaydeden Uzun, “Herkes karşı geldi yapmama. Sadece 35. kattaki daire sahibi izin verdi kullanmamıza. Yönetim ve güvenlik kesinlikle bize izin vermedi. Çok büyük olaylar oldu. Ama pankartı astıktan sonraki tepkiler çok güzel oldu. 1 aydır işimi gücümü bıraktım. Bu posteri asmak ile uğraştım. Sonuçta başarılı oldum. Seçim sabahı denedik ama o zaman başarısızlıkla sonuçlandı. 15 Temmuz’da bunu başardık. O yüzden daha mutluyum. Posterdeki hem yazan yazı, başkanımızın posteri, Türk Bayrağı. Daha anlamlı oldu” şeklinde konuştu.

  • Medya 20 Temmuz 2018 20:36
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