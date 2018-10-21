Trump teşekkür etmişti ama.. Göçmenler akın akın geliyor

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan ve dün Guatemala'nın Meksika sınırına dayanan göçmenlerden yaklaşık 2 bini, iki ülkeyi ayıran Suchiate Nehri'ni yüzerek veya salla aşarak Meksika tarafına geçmeyi başardı.

Trump teşekkür etmişti ama.. Göçmenler akın akın geliyor

Meksikalı yetkililerin ülkeye düzensiz girişlerine izin vermemek için gösterdiği çabaya rağmen 2 bin civarında göçmen Meksika tarafına geçti. Göçmenlerden bazıları ABD'ye gitmek üzere yola koyuldu.

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Trump teşekkür etmişti ama.. Göçmenler akın akın geliyor

Meksika İçişleri Bakanlığı ise sınırda Honduraslılar arasından 640 mülteci talebi aldıklarını açıkladı. Bakanlık, otobüslerle sığınma merkezine taşınan, gıda ve tıbbi yardım sağlanan göçmenlerin fotoğraflarını da yayınladı.

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Trump teşekkür etmişti ama.. Göçmenler akın akın geliyor

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile Guatemalalı mevkidaşı Jimmy Morales'in göçmen hareketi üzerine yaptığı acil toplantıda, Guatemala'ya son bir haftada 5 bin 400 göçmenin giriş yaptığı duyuruldu.

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Trump teşekkür etmişti ama.. Göçmenler akın akın geliyor

Dün Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

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