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Trump telefonda tehdit etti Erdoğan cevabı yapıştırdı

Trump telefonda tehdit etti Erdoğan cevabı yapıştırdı

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde dikkat çeken anları kaleme aldı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 13:45 - Güncelleme: 02-08-2018 13:45

Washington-Ankara ekseninde gerilim tırmanıyor. ABD'nin papaz Brunson bahanesiyle iki Türk bakan hakkında yaptırım kararı alması tansiyonu iyice yükseltti.

ABD'nin küstah açıklamaları ve dayatma diline dair çarpıcı bir ayrıntıyı Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde aktardı. İki ülke arasında gerilimi tırmandıran tarafın ABD olduğunu yazan Müderrisoğlu, yakın zamanda gerçekleşen iki olayı paylaştı.

TRUMP'IN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI BAĞLANTI KURDU
"(...)Brüksel'deki NATO Devlet Başkanları Zirvesi sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Tayyip Erdoğan'a bir hatırlatma notu iletir. Nottaki bilginin Trump'la paylaşılması halinde çözüme katkı sağlayabileceği düşünülür. Nitekim İsrail'de bir süre tutuklu kaldıktan sonra pasaportuna el konulan Ebru Özkan isimli Türk vatandaşının ülkeye dönmesi için Trump, Tel Aviv yönetimi ile iletişime geçer. Özkan'a konulan engeller kalkar. Lakin bu insani girişim ile rahip Brunson'ın serbest kalması arasında bir bağlantı kurulmamıştır. Gel gör ki Başkan Trump'a, varsayıma dayalı olarak bu yönde değerlendirme yapan yakın çalışma arkadaşlarıdır!

TRUMP ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEYE KALKINCA...
Daha ilginci, Erdoğan-Trump görüşmesinde gizlidir. Erdoğan, telefonda "Feto" dediğinde Trump bir tepki vermemiştir. Sanki bu hususu ilk kez duyuyor gibidir. Derken "Gülen'den bahsedildiğini!" fark eder ama yine de işin ciddiyetini kavramışçasına tavır almaz. Aksine sözü sık sık (en az 6 kez) rahip Brunson'a getirir, "Adam serbest bırakılmalı" der. Hatta bununla da yetinmez, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hıristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" diye aba altından sopa gösterir. İşte o anda, "Sn. Başkan sizin de benim de sevenimiz vardır, sevmeyenimiz vardır!" cevabını alır."

Netice... ABD, müttefikine müttefik gibi davranması gerektiğini göreceği çizgiye gelmezse, bugün yaşanacak kırılma yarını da belirleyecektir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • MEDENİ 02 Ağustos 2018 14:29 BU AJAN PAPAZ OLAYI KULAĞIMIZA KÜPE OLSUN BUNDAN SONRA BU TİP AJANLARI YAKALDIK AHA DELİL AHA SUÇ DEYİP ORTALIĞI VELVELEYE VERMEDEN ZIMBALAYIN VEYA KAZAYA KURBAN GİTSİN VEYA KAÇIRIN UYGUN ŞEKİLDE SORGULAYIN ÖNCE YOK EDİN BU NE ACEMİLİK YAHU..BİZİM HAİN PAPAZIN ADINI ANMIYOR GAVUR KENDİ PAPAZINA TOZ KONDURMUYOR İBRET ALIN YERLİ GAVURLA İBRET

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