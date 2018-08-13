Trump, Tayyip Erdoğan'ı yönetebilseydi eğer

Amerika, yılanlarla solucanlarla dolu bir mezar kazmış, Türkiye'yi içine gömmek istiyor. ABD'nin bu plânına sevinenler, Trump'a boyun eğmeyen Tayyip Erdoğan'ın ismini twitter'da... orada burada etiketleyerek, "Ne halin varsa gör" diyor.

Allah bunlara akıl sağlığı versin!

Dolar yükseldikçe, Tayyip Erdoğan nefreti de aynı oranda artıyor. Trump, hedefini vuran bir ok gibi twit attıkça, bizimkiler zil takıp oynuyor. Amerika içimize huzursuzluğu yaydıkça, neşeleri artıyor, keyifleri yerine geliyor.

Aklı kilitlenmiş bunların!

Twitter'daki takipçim Handan Aksu, doların yükselişini sevinçle karşılayanlara, "Dolar 7.15 oldu diye sevinenlere... Sen AK Parti'ye oy vermedin sen etkilenme demeyecek kimse! Sen kabul et etme man kafa, sen de bizim kadar etkileneceksin! Az beynini kullan diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemem" diyerek çok yerinde bir uyarı yapmış.

Ama kime?

Bir başka takipçim İsmail Kayaduman ise, "Senelerce Türküm, Atatürkçüyüm, düşmanı biz kovduk, denize döktük diye övünenler bugün ABD'nin askeri olmuş" tespitinde bulunuyor.

Bedelsiz askerliğin sebebi Erdoğan nefretinden başka ne ola ki!

Türkiye düşmanlarının en büyük silahı korkudur. Epey zamandır düğmeye bastılar, içimizdeki korkuyu büyütüyorlar, ya da büyütmeye çalışıyorlar.

"Türkiye batıyor" korkusu...

"Ekonomi batıyor" korkusu....

"Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor" korkusu...

Türkiye, Trump'ın twitiyle batacaksa eğer, hem vallahi hem billahi bir dakika beklemesin batsın kardeşim.

Ben razıyım!

Ey güzel insanlar...

Doların yükselme sebebi iddia edildiği gibi, Erdoğan'ın ülkeyi yönetememesi değil, asıl mesele ABD'nin Erdoğan'ı yönetememesinden kaynaklanıyor.

Asıl mesele bu...



Unutmayın!



ABD, o mezarı hepimiz için açtı.

Erdoğan'ı, ya da Erdoğan'a gönül verenleri... AK Parti'ye oy verenleri ayırt etme gibi bir niyetleri yok bunların.

Türkiye'yi gömmek istiyorlar yılanlarla, solucanlarla dolu o mezarlığa...

Tayyip Erdoğan'ın "Bir olalım, birlik olalım" çağrısına kulak vermezsek eğer, herkesten önce o mezara biz gireceğiz...

Sözüm, aklı selim düşünenlere...

Sözüm, akıl sağlığını yitirmeyenlere...

Tayyip Erdoğan'ı düşman belleyip, Türkiye'nin düşmanlarıyla bir olmayanlaradır sözüm...

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