  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump talimat verdi daha az çıkacak!

Trump talimat verdi daha az çıkacak!

ABD Başkanı Trump, basının Beyaz Saray'ın açıklamalarını çarpıttığını iddia ederek, Beyaz Saray sözcüsü Sanders'a daha az basın brifingi düzenlemesi talimatı verdiğini bildirdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 22-01-2019 21:38 - Güncelleme: 23-01-2019 00:05

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders'ın daha az basın brifingi düzenleyeceğini belirtti.

Trump, açıklamasında, "Sarah Sanders'ın podyuma artık çok çıkmamasının nedeni basın. Özellikle de bazı basın mensupları onu çok kaba ve yanlış yansıtıyor. Ona kendisini sıkıntıya sokmamasını söyledim. Söz nasıl olsa dışarı çıkıyor. Çoğu bizi asla doğru, adil yansıtmayacak ve bu yüzden 'yalan haber' kavramı." ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Trump, söz konusu paylaşımından bir süre önce de Davos ziyaretini iptal etmesine ilişkin basına yönelik eleştirilerde bulundu.

Ülkesinin anlatılacak çok büyük bir ekonomi hikayesinin bulunduğunu belirten Trump, "Geçen sefer Davos'a gittim. 'Yalan Haberler' gitmemem gerektiğini söyledi. Bu yıl hükümetin kapalı olmasından dolayı gitmeme kararı aldım. 'Yalan Haberler' orada olmam gerektiğini söylüyor. Gerçek şu ki halk medyayı medyanın onları anladığından daha iyi anlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump başta CNN olmak üzere, ana akım medyanın liberal kesimini "Yalan Haber" şeklinde nitelendiriyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump talimat verdi daha az çıkacak! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro