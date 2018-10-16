Trump, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü açıkladı.



Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, veliaht prens ile görüştüğünü, görüşmede veliaht prensin konsoloslukta ne olduğuna dair bilgi sahibi olduğu iddialarını tamamen reddettiğini bildirdi.

Görüşmede Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ayrıca Trump'a olayla ilgili olarak soruşturma başladığını, bu soruşturmanın hızla genişleyeceğini ve kısa süre içinde cevaplar bulunacağını söylemiş.