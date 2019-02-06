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Trump: Suriye'den eve dönme vakti geldi

Trump: Suriye'den eve dönme vakti geldi

ABD Başkanı Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, "DAEŞ'in kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi" dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 06:59 - Güncelleme: 06-02-2019 06:59

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda yaptı.

29 Ocak'ta yapılması planlanan, ancak federal hükümetin kapalı olması sebebiyle 5 Şubat gününe ertelenen konuşmanın yapıldığı oturuma, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi başkanlık etti.

''EVE DÖNME VAKTİ GELDİ''
Trump, "DAEŞ'in kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi" dedi.

2. TRUMP-KİM ZİRVESİ 27-28 ŞUBAT'TA VİETNAM'DA
Trump, konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı 2. zirvenin Vietnam'da 27-28 Şubat'ta gerçekleşeceğini ilan etti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

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Kaynak : AA

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