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Trump 'Suriye'den çekileceğiz' dedi ama ABD'li sözcü...

Trump 'Suriye'den çekileceğiz' dedi ama ABD'li sözcü...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın 'Suriye'den çok yakında çekileceğiz' açıklamasıyla ilgili 'Açıklamayı görmedim' dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 07:21 - Güncelleme: 30-03-2018 07:21

ABD Başkanı Trump'ın Suriye çıkışı havada mı kalacak? ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e basın brifinginde Trump'ın 'Suriye'den çok yakında çekileceğiz' açıklaması soruldu. Neuert bu soruya şu yanıtı verdi:

İLGİNÇ CEVAP: “Başkan Trump’ın açıklamasını görmedim. Ancak genel anlamda bu ABD yönetimi Suriye’ye daha çok yardım edecek ortaklara bakıyor. Diğer ülkelerin daha çok yardım etmesini istiyoruz. ABD uzun zamandır Suriye’deki çabaların başını çekiyor. Biz başka ülkelerin de yardım etmesini istiyoruz ki bu ağır yükü sürekli olarak biz taşımayalım.”

Ancak Nauert “Trump’ın açıklaması ABD’nin Suriye’yi Ruslara bırakacağı anlamına gelmiyor mu?” şeklindeki soruyu ise yanıtlamadı.

Nauert, Esad rejiminin Suriye’de Doğu Guta’da yaptıklarında Rusya’nın doğrudan sorumlu olduğunu söyledi. Nauert, Esad rejiminin Guta’da varil bombası kullandığını gördüklerini de ekledi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'nın Richfield kentinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Suriye’de olmamızın sebebi DEAŞ ile mücadeleydi. Çok yakın bir zamanda bölgeden çıkacağız. Bırakalım da başkaları Suriye ile ilgilensin. Çok çok yakın bir zamanda biz çıkıyoruz.”

Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • gıcık osman 30 Mart 2018 07:51 yemedi kaçıyoruz desenize sert kayaya çarptınız bu defa katiller

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