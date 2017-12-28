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Trump suçüstü yakaladık deyip o ülkeye saydırdı

Trump suçüstü yakaladık deyip o ülkeye saydırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'i hedef aldı. Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan gerilimde Çin'in taraf olması Trump'ı kızdırdı.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 21:24 - Güncelleme: 28-12-2017 21:24

ABD Başkanı Donald TrumpTwitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'in Kuzey Kore'ye petrolün girmesine izin vermesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığı söyledi.

"Suçüstü yakalandı. Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine izin vermesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Böyle devam ederse Kuzey Kore sorununa asla dostça bir çözüm bulunamayacak."

Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'la düzenlediği ortak basın toplantısında "Kuzey Kore meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesi noktasında mutabık kaldık ve bu doğrultuda ortak çaba göstereceğiz." açıklamasını yapmıştı.

ABD geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerinde önemli rol oynadığı iddia edilen 2 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine eklemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • beyler beyi 28 Aralık 2017 21:56 ey abd gün gelecek ümüğünüzü çin sıkacak.vietnam yenilgisini bu defa çin veya koreden tadacaksınız. çok şımardınız çokk

    CEVAP YAZ 2 31
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Donald Trump
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