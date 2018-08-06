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Trump sonunda itiraf etti: Evet görüştüm

Trump sonunda itiraf etti: Evet görüştüm

ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya itirafı geldi. Trump, oğlunun başkanlık seçimlerinden önce Kremlin'e yakınlığıyla tanınan Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğünü, bu buluşmanın rakibi Hillary Clinton hakkında bilgi almak amacıyla olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 10:37 - Güncelleme: 06-08-2018 10:37

ABD Başkanı Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr’nin, Kremlin bağlantılı Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Haziran 2016’da “bir rakip hakkında bilgi almak için” görüştüğünü kabul etti. Ancak Trump görüşmenin yasal olduğunu savundu. Trump böylece oğlunun Veselnitskaya ile görüşmesiyle ilgili en net açıklamasını yaptı.

‘BİLGİ ALMAK İÇİNDİ, YASALDI’
Aralarında Washington Post, CNN ve Associated Press Haber Ajansı’nın da bulunduğu Amerikan medyası, farklı kaynaklara dayandırarak, Başkan Trump’ın oğlunun 9 Haziran 2016’da Veselnitskaya ile yaptığı görüşme yüzünden başının yasalarla belaya girebileceğinden kaygılı olduğunu duyurmuştu. Bugüne dek bu görüşmeyi reddeden Trump ise dün Twitter’da “Mükemmel oğlum Donald’ın Trump Tower’da yaptığı görüşmeden kaygılı olduğum sahte habercilik, tam bir hayal ürünü. Bu toplantı bir rakiple ilgili bilgi almak içindi, tamamen yasaldı ve siyasette sürekli yapılan bir şeydi- ve bir yere de varmadı. Görüşmeden bilgim yoktu!” dedi.

'RUSLARLA HERHANGİ BİR İŞBİRLİĞİ YAPILMADI'
Trump’ın son tweeti, Trump cephesinden daha önce yapılan açıklamalarla çelişiyor. Görüşme New York Times gazetesi tarafından ilk haber yapıldığında, Donald Trump Jr, Veselnitskaya ile yaptığı görüşmede çoğunlukla askıya alınan Amerikalıların Rus çocuklarını evlat edinme programını görüştüklerini söylemişti. Ancak Trump Jr daha sonra, Clinton’a zarar verebilecek bilgiler önerildiği için görüşmeyi kabul ettiğini belirtmişti.

ABD medyası daha sonra, Başkan Trump’ın oğlunun görüşmeyle yaptığı ilk açıklamada rol oynadığını bildirmişti. Bu da başta Trump’ın ekibi tarafından reddedildi ve daha sonra avukatları Başkan’ın, oğlunun açıklamasını dikte ettiğini doğruladı. ABD’li yorumcular Trump’ın, görüşmenin Clinton hakkında bilgi toplamak için yapıldığını kabul etmesinin, daha önceki açıklamanın aldatıcı olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Özel Savcı Robert Mueller, ABD istihbaratının, Ruslar’ın Trump’ın başkanlık seçimini kazanabilmesi için komplo kurduğu yönündeki bulgularını soruşturuyor. Başkan Donald Trump, Ruslarla herhangi bir işbirliği yapılmadığını savunuyor. Trump süren soruşturmaları “tarihteki en büyük siyasi cadı avı” diye tanımlıyor. Rusya da Kasım 2016’da Trump’ın Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton’ı yendiği başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını birçok kez reddetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 10:59 Liyakaaaaaaaaaaaaaaaaaat!________________ Rize'de AKP'li Başkanı Ahmet Mete'nin kızı Ebru Mete, babasına Özel Kalem Müdürü oldu oğlu Osman Mete’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin kantin ihalesini kazandı.

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