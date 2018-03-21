Trump silah kartlarını gösterdi Selman'ın ağzı burnu oynadı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın karşısına, Suudi Arabistan'a sattıkları silahlardan kazandıkları paraları gösteren çizelgelerle çıktı. Trump'ın, Selman'a silah satışıyla ilgili hazırladığı kartları gösterirken, veliaht prensin ilginç mimikleri ise dikkatlerden kaçmadı. Trump ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmış ve orada yaklaşık 200 milyar dolarlık silah satış anlaşması imzalamıştı. Trump, Suudi kraliyetine yapılan silah satışlarının ABD'de en az 40 bin istihdam sağladığını grafikle dikkatlere sunmayı ihmal etmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, mayısta ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirmiş olduğu Suudi Arabistan'dan bu kez ülkenin dizginlerini elinde toplayan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Selman'ın karşısına, Suudi Arabistan'a sattıkları silahlardan kazandıkları paraları gösteren çizelgelerle çıktı.
Trump tarafından 'adamımız' diye nitelenen, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile samimiyetiyle dikkat çeken Muhammed bin Selman (MbS), Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede 'sürpriz bir gösteriyle' karşılaştı. Trump, görüşmenin basına açık bölümü için Suudi Arabistan'a sattıkları ağır silahlarla ilgili karton üzerine çeşitli çizelgeler hazırlamıştı.
Şekil 1A'da Suudi Arabistan'a tamamlanan 12.5 milyar dolarlık silah satışlarını karton üzerindeki tek tek fotoğraflarla gözler önüne seren Trump, satışı tamamlanması beklenen silahlarla ilgili de ayrı bir karton çalışması çıkardı.
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