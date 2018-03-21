Trump silah kartlarını gösterdi Selman'ın ağzı burnu oynadı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın karşısına, Suudi Arabistan'a sattıkları silahlardan kazandıkları paraları gösteren çizelgelerle çıktı. Trump'ın, Selman'a silah satışıyla ilgili hazırladığı kartları gösterirken, veliaht prensin ilginç mimikleri ise dikkatlerden kaçmadı. Trump ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmış ve orada yaklaşık 200 milyar dolarlık silah satış anlaşması imzalamıştı. Trump, Suudi kraliyetine yapılan silah satışlarının ABD'de en az 40 bin istihdam sağladığını grafikle dikkatlere sunmayı ihmal etmedi.