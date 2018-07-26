Trump: Sıfır gümrük vergisi için çalışacağız

ABD Başkanı Trump Beyaz Saraya'da bir araya geldiği AB Komisyonu Başkanı Juncker ile olan görüşmesinin ardından "AB ile gümrük vergilerini sıfıra indirmek konusunda çalışacaklarını" aktardı.

Trump ayrıca bu senenin başında ABD'nin alüminyum ve çeliğe getirdiği ek gümrük vergisi ve AB'nin misilleme vergilerinin kaldırılması için çözüm konusunda anlaşmayı deneyeceklerini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından Trump ve Juncker soru kabul etmedi.

Resmi açıklamadan önce Dow Jones Haber Ajansı'na konuşan yapan gizli bir kaynak ABD Başkanı Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın ticaret gerilimini yumuşatmak için anlaştığını ifade etmişti.

Haberde, ABD'nin likit doğal gaz ihracatının arttırılması, her iki ülke için sanayi ürünlerindeki gümrük vergisinin düşürülmesi ve ABD'den daha çok soya safülyesi ithal edilmesi konusunda anlaşıldığı bildirilmişti.