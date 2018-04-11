Trump savaş ilan etti: Füzelerimiz geliyor hazır ol Rusya!

SURİYE'de 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?.. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ile Rusya'nın bilek güreşi sonucu kilitlenmesinin ardından iki taraf da birbirlerine gözdağı vermeye başlamıştı. Günün en bomba açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump Twitter hesabı üzerinden "Füzelerimiz geliyor hazır ol Rusya!" mesajı paylaştı... Rusya anında cevap verdi: Akıllı füzeler yasal hükümetleri değil teröristleri vurmalı..." Trump sosyal medya üzerinden ikinci mesajla cevap verdi...

14:45TRUMP'TAN RUSYA'YA İKİNCİ MESAJ

ABD Başkanı Trump, 'füzelerimiz geliyor" tweetine Rusya'nın verdiği cevap üzerine ikinci bir paylaşım daha yaptı. Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun" dedi.

FLAŞRUSYA'DAN TRUMP'A ANINDA CEVAP..

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'akıllı füze' tehdidine anında cevap verdi... Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Akıllı füzeler yasal hükümetleri değil teröristlere doğru uçmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan 'füzelerimiz geliyor' diyen Amerika'ya flaş yanıt (Açıklamanın tamamı için tıklayın)

FLAŞFÜZELERİMİZ GELİYOR HAZIR OL RUSYA

Suriye'deki kimyasal saldırı krizinde Rusya ile ABD resmen savaşın eşiğine gelirken, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden resmen resmen savaş ilan etti. Trump mesajında "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" yazdı. Trump "Rusya, Suriye'ye ateşelenen herhangi ve bütün füzeleri düşüreceği sözü verdi! Hazır ol Rusya, çünkü onlar geliyor olacak, güzel ve yeni ve 'zeki'! Gazla öldüren ve bundan keyif alan bir hayvanla partner olmamalısınız" cümlesine yer verdi.

SAVAŞRUSYA: ABD'Yİ ANINDA VURURUZ

Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov, ABD’nin Suriye’de Rus güçlerini vurması halinde derhal karşılık vereceklerini söyledi. Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi de Suriye'ye ateş edilen herhangi bir ABD füzesinin vurulacağını açıklamıştı. Alexander Zasypkin, Hizbullah'a yakın El Manar televizyonuna yaptığı açıklamada "Eğer Amerikalılar bir füze ateşlerse füzeler düşürülecek" ifadelerini kullandı.

GECEABD'DEN RUS ÜSLERİNDE İSTİHBARAT

Gerilimin sürdüğü Suriye'de gece boyunca sıcak saatler yaşandığı ortaya çıktı. Rus haber ajanslarının haberlerine göre bir ABD istihbarat uçağı (EP-3E Aries II) gece boyunca Suriye’deki Rus üsleri yakınlarında keşif uçuşu gerçekleştirdi....

ABD GEMİLERİ VE TRUMP... Son 24 saate ABD donanmasının Harry Truman uçak gemisi ve diğer savaş gemilerini Akdeniz'e sevk etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika turunu Suriye için iptal etmesi öne çıktı. BM Güvenlik Konseyi'nde ise ABD ile Rusya birbirlerinin verdiği tasarıları veto ederek diplomatik kanalların açık kalmasına büyük darbe vurdu.

GÜVENLİK KONSEYİ'NDEN BİRŞEY ÇIKMADI... BMGK'da kozlarını bir kez daha paylaşan ABD ve Rusya, birbirlerinin Suriye tasarılarını engelledi. ABD ve müttefiklerini bir kez daha tehdit eden Rusya'nın BM temsilcisi Vassily Nebenzia, "Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" dedi. BM'deki ABD temsilcisi Nikki Haley ise, "Ne yaparsak yapalım, Rusya oyunları oynamaya devam edecek" dedi.

TRUMP'A 'VUR', PUTİN'E 'KARŞILIK VER' BASKISI... İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya’da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Suriye’ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptığını, Rus ordusunun da füze imhası için tatbikata başladığını yazdı. ABD’de de Cumhuriyetçi milletvekilleri Başkan Donald Trump’a Suriye’yi vurması için baskı yapıyor.

SİVİL UÇAKLARA 'SURİYE ÜZERİNE GİTMEYİN' UYARISI... Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) dün gece yarısı yaptığı açıklamada, 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya seyir (kruz) füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği uyarısını yaptı. Hava yolu şirketleri, söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı.

ÜÇ ÜLKEDEN HAVA YOLLARINA UYARI... Reuters’in haberine göre, ABD ve olası harekattaki en önemli müttefikleri Britanya, Fransa ve Almanya’daki sivil havacılık kuruluşları, havayolu şirketlerine Suriye hava sahasına girmemeleri için uyarıda bulundu. Kimyasal silah saldırısı iddiasıyla ilgili Britanya ve Fransa ABD’ye askeri olarak da tam destek veriyor. Almanya da politik destek veriyor.