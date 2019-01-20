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Trump: Rusya ve İran için de öldürüyoruz

Trump: Rusya ve İran için de öldürüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de çok az sayıda DEAŞ mensubu kaldığını ifade ederek, 'Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz' dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 00:58 - Güncelleme: 20-01-2019 00:58

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalıların aileleriyle görüşmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıda ölen Amerikalıların aileleriyle görüşmenin kendisi için zor bir durum olduğunu belirten Trump, DEAŞ'ı mağlup etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Görevi devraldığında Suriye'de DEAŞ'ın birçok yerde etkin olduğunu kaydeden ve kendi yönetiminin terör örgütüne karşı ciddi bir başarı kazandığını savunan Trump, şunları söyledi:

"Peki biz kimin için DEAŞ'lıları öldürüyoruz? Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin en kötü düşmanı DEAŞ. Dolayısıyla bizimle her zaman aynı fikirde olmayan insanlar için DEAŞ mensuplarını öldürüyoruz. Ayrıca (DEAŞ'ı yenerek) Esed'e de büyük bir iyilik yaptık."

"DEAŞ'I YÜZDE 99 ORANINDA YOK ETTİK"

Suriye'de DEAŞ'ı yüzde 99 oranında yok ettiklerini öne süren Trump, son üç haftada örgüte karşı ciddi saldırılar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"ARTIK BİR NOKTADA KENDİ İNSANIMIZI EVE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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