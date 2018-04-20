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Trump Putin'le görüşmek üzere Beyaz Saray’a davet etti

Trump Putin'le görüşmek üzere Beyaz Saray’a davet etti

Reuters haber ajansı bir son dakika sıcak gelişmeyi duyurdu. Herkes Suriye'de büyük bir savaş beklerken Rusya Dışişleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 10:32 - Güncelleme: 20-04-2018 10:32

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı'nın Rus liderle yaptığı telefon görüşmesinde Washington davetini ilettiğini duyurdu. Trump, Putin'e kendisini Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Putin, ziyaret için hazır.

Suriye'de karşı karşıya gelen, onlarca diplomatı sınır dışı eden dünya devleri ABD ve Rusyaarasında yeni bir gelişme var.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i Washington'a davet ettiğini açıkladı.

LİDERLER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ: Lavrov'un verdiği bilgiye göre, liderler telefonda görüştü ve Trump Putin'e kendisini Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı, muhatabıyla buluşmak için hazır. Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği füzesaldırılarından önce Moskova'nın kırmızı çizgileri Washington'a ilettiğini ve söz konusu saldırılarda kırmızı çizginin geçilmediğini söyledi.

SURİYE'NİN KİMYASAL TESİSLERİ VURULDU

ABD lideri Trump, geçen hafta yazdığı Twitter mesajıyla dünyayı alt üst etmişti. Trump, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" demiş, hafta sonunda ise beklenen saldırı gelmişti.ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'nın katıldığı saldırılarda üç kimyasal üretim tesisi vurulurken, Rusya üç ülkenin fırlattığı füzelere karşılık vermedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • çok tehlikeli 20 Nisan 2018 11:17 bu iki çakalın anlaşması ve ortadoğu politikalarında anlaşması bizim açımızdan çok tehlikelidir.

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