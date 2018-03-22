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Trump: Putin'in derisini yüzmemi istediler

Trump: Putin'in derisini yüzmemi istediler

Putin'e tebrik telefonu açtığı için hedefe konulan ABD Başkanı Trump, Medya benden Putin'in derisini yüzmemi istiyordu. Yanılıyorlar, Rusya ve diğerleri ile iyi geçinmek iyi bir şeydir, kötü değil" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:09 - Güncelleme: 22-03-2018 10:09

Rusya'daki seçimleri kazanan Putin'i telefonla arayarak tebrik eden ve Amerikan kamuoyundan tepki toplayan Trump, Twitter hesabından eleştirilere yanıt verdi.

DERİSİNİ YÜZMEMİ İSTİYORLARDI: Donald Trump, açıklamasında, önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın da Putin'i aradığını kaydederek, "Yalan haber medyayı çılgına döndürdü, çünkü benden onun (Putin'in) derisini yüzmemi istiyorlardı. Yanılıyorlar. Rusya ve diğerleri ile iyi geçinmek iyi bir şeydir, kötü değil. Onlar (Ruslar), Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, DEAŞ, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı konularının çözümünde yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump, önceki başkanlardan George W. Bush'un da Rusya ile iyi geçinmeye çalıştığını, ancak zeki danışmanlarının olmadığını, Obama ile dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bunu denediğini ama yeterli enerji ve kimyaya sahip olmadıklarını savundu. Trump, açıklamalarının sonuna ise "Güç yoluyla barış!" ifadesini de ekledi.

MCCAİN'DEN TEPKİ: ABD'nin Arizona Senatörü ve Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden John McCain, Trump'ın Rusya seçimlerini kazanan Putin'e tebrik telefonu açmasına tepki göstererek, "Bir ABD Başkanı, sahte seçimleri kazanan diktatörleri tebrik ederek özgür dünyaya öncülük edemez." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham de Donald Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğini eleştirmişti.

Ayrıca dün Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Trump'ın Putin'i "tebrik etmemesi" konusunda kendisini uyaran ulusal güvenlik danışmanlarını dinlemediği iddia edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Mart 2018 10:38 ADAMLIK BUNU GEREKTİRİR MR TRUMP AMA ETRAFINDAKİ DENGESİZLERE AYAR VER HERGÜN SAÇMA SAPAN AÇIKLAMALAR YAPMASINLAR

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