Trump: Paris Anlaşması’na geri dönebiliriz

ABD'yi ziyaret eden Norveç Başbakanı Era Solberg ile Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenleyen Trump, Norveçli bir gazetecinin "Norveç Başbakanı Paris Anlaşması'nı güçlü bir şekilde destekliyor ve sizin bu anlaşmadan ayrılmanıza üzüldüğünü açıkladı. Sizin bu anlaşmada kalmanızı ne sağlayabilir, bugünkü görüşmenizde bu konudaki ortak noktalarınız neydi?" sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin anlaşmaya ilişkin kaygılarının giderilmesi halinde, Paris Anlaşması'na geri dönebileceğini söyledi.

Solberg ile görüşmelerinde Paris Anlaşması'nın ana konulardan biri olmadığını belirten Trump, ekonomik ve ticari ilişkilerin ön planda ele alındığını söyledi. Paris Anlaşması'nın, içerdiği koşullar nedeniyle ABD'ye çok büyük cezalar öngören maddeler içerdiğini, ticari kurumları çok zor duruma soktuğunu ve varlıklarının değerini düşürdüğünü savunan Trump, "Anlaşma ABD'ye karşı adil olmayan maddeler içeriyor. Bizim gaz, kömür ve petrol kaynakları zengin olan bir ülkemiz var. Anlaşmada bunları kullanmaya yönelik ağır cezalar öngörülüyor. Ticaret ve üretimi engellemeye yönelik kurallar içeriyor ki bunları 2025'e kadar anlaşmaya uydurmazsak da kapatılmaları söz konusu. Benim bu tür bir anlaşmayla sorunum yok ama imzalanmış anlaşma ile ilgili sorunum var" dedi.

Paris Anlaşması'nın, ABD adına kötü bir anlaşma olduğunu savunan Trump, bu kaygılarının giderilmesi durumunda ABD'nin anlaşmaya geri dönebileceğini, kendisinin de çevreci bir kişi olduğunu söyledi.

  • Siyaset 11 Ocak 2018 11:15
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