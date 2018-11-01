  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump, orduyu harekete geçirdi! 10-15 bin asker gönderecek 

Trump, orduyu harekete geçirdi! 10-15 bin asker gönderecek 

Zulüm, şiddet ve yoksulluk nedeni ile ABD'ye göç etmek isteyen Guatemala, Honduras ve Salvador'lular şimdi ise Trump'ın tehditleri ile mücadele ediyor. Göçmenleri istemediğini her defasında dile getiren ABD başkanı orduyu sınıra göndereceğini açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 09:27 - Güncelleme: 01-11-2018 09:27

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmen kervanının ülkeye girişine kesinlikle izin vermeyeceklerini, bunu sağlamak için de ABD-Meksika sınırına 10-15 bin asker yollayabileceğini söyledi.

7 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen kervanının çok tehlikeli olduğunu savunan Trump Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kimse içeriye girmeyecek, girmelerine izin vermeyeceğiz. Meksika'da bu insanların çıkardığı sorunlara bakarsanız, ne kadar tehlikeli olduklarını görürsünüz" dedi.

ONLAR BÜYÜK BİR TEHLİKE 
ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yaptığı yardımları kesmeyi ciddi olarak ele aldığını da belirten Trump, "Onlar Amerikan halk için hiçbir şey yapmıyorlar. Göçmenlik konusu çok büyük ve tehlikeli bir konu. Bizim refah düzeyimizde olmayan bu insanların ülkemize girmelerine izin vermeyeceğiz" dedi. 

ÜLKEYE KİMSEYİ SOKMAYACAĞIZ
Göçmen kervanındaki binlerce kişinin tren, otobüs, kamyon gibi araçlarla ABD'ye doğru ilerlediklerini söyleyen Trump, "Biz hazırlıklı olacağız. Kimseyi ABD'ye sokmayacağız. Bundan sonra gözaltına alınanlar serbest bırakılmayacak. Serbest bırakılanlar, hiçbir zaman mahkemeye çıkmak için geri dönmediler. Gerekirse çadır kentler kuracağız, ama serbest bırakmayacağız. Yıllardır uygulanan politikalar yüzünden hali hazırda ABD'de 25-30 milyon yasadışı göçmen var. Artık bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Çok tehlikeli ve kendi yurttaşlarımıza haksızlık bu" diye konuştu. 

YASAL YOLLARLA GELSİNLER
Kendisinin iş başına gelmesinden bu yana Amerikan şirketlerinin yatırımlarını yeniden ABD'ye yönlendirdiklerini söyleyen Trump, bu şirketlerin çalışacak insan gücüne ihtiyacı olduğunu, ABD'ye gelecek kişilerin yasal yollarla gelmelerini istediğini söyledi. Trump, "Ben insanların bizim ülkemize gelmelerini istiyorum. Ama bu yasal yollarla olmalı ve liyakata dayanmalı. Ülkemiz güvende olmalı. Başta kadınlar olmak üzere insanlar bu kişilerin kontrolsüz bir biçimde ülkemize akın etmelerini istemiyorlar" dedi.

Meksika boyun eğmişti göçmenler o teklifi reddetti

 

O ülke Trump’ın tehditlerine boğun eğdi Göçmenleri alacak

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump, orduyu harekete geçirdi! 10-15 bin asker gönderecek  haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro