Trump Londra'da protestoyla karşılandı

İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında Trump'ın bu geceyi geçireceği ABD'nin Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde toplandı.

Regent's Park'ın içindeki "Winfield House" adlı rezidansın güvenlik sebebiyle İngiliz güvenlik güçlerince tel örgüye alınmasıyla protestocular rezidansa yaklaşamadığından dolayı, varlıklarını Trump'a hissettirmek için yanlarında getirdikleri çeşitli aletlerle gürültü yaptı.

"Trump'a karşı hep birlikte, o gelirken gürültü yapalım" başlıklı gösteride katılımcılar ellerinde "Trump, burada istenmiyorsun", "Trump buradan defol ve evine git" ve "Trump ile Muhafazakarlara (iktidar partisi) karşı yürüyün", "Özel ilişki mi? Sadece 'hayır' deyin" yazılı pankartlar tutarken, "Açık ve bağırarak söyleyin, Trump burada istenmiyor" ile "Trump evine dön" şeklinde sloganlar attı.

Katılımcılar, Trump'a yönelik tepkilerini, gürültü yapmalarına olanak veren bisiklet zili, çocuk oyuncağı, korna, tencere, davul, flüt, düdük gibi gereçleri kullanarak ortaya koydu.

Gösterideki konuşmalarda, Trump'ın izlediği politikalar eleştirilirken, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Kraliçe 2. Elizabeth'in ABD lideri ile görüşmelerini iptal etmeleri çağrısı yapıldı.

Eylem sırasında rezidansın bahçesine Trump'ın helikopterinin indiğinin görülmesiyle protestocular, tel örgüye giderek, tepkilerini yoğunlaştırdı.

ABD Başkanının İngiltere ve İskoçya'yı kapsayan 4 günlük ziyareti sırasında çeşitli noktalarda geniş katılımlı protestoların, ziyaret sona erene kadar devam etmesi öngörülüyor.