Trump Kılıçdaroğlu'nu ilan eder mi? Süleyman Özışık yazdı

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu devirmek için somut olarak harekete geçti. Petrol şirketi PDVSA'nın mal varlıklarını Venezula Meclis Başkanı Juan Guaido'ya devretti. Öte yandan AB'nin muhalif lider Guaido'yu tanımaya hazırlandığı konuşuluyor.

TÜRKİYE TEHDİT EDİLMİŞTİ

Maduro'ya destek çıkan Türk hükümeti de tehdit altında. Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları deldiğinin tespit edilmesi durumunda harekete geçeceklerini söyledi.

ABD İLE YAŞANAN KRİZLER

Venezuala'da yaşananlar sonrası bu ülke ile Türkiye arasında paralellik kurulmaya başlandı bile. Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bugünkü yazısında Rahip Brunson, Menbiç, Fırat'ın Doğusu ve S-400 krizlerini hatırlattı.

ABD yine Türkiye'yi tehdit etti küstah açıklama

"Mesela; daha önce Türkiye'ye yönelik ekonomik suikastın emrini veren Trump, bir sabah ekran karşısına geçip Venezuela hakkında yaptığı açıklamanın bir benzerini Türkiye hakkında da yapabilir mi?" diye soran Özışık yazısına şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, Millet İttifakı'nın başındaki adamı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak tanıdım" der mi? Bir adım daha ileri gideyim. Trump'ın danışmanı olan pos bıyıklı Bolton, "Türk Ordusu'nu Erdoğan'a karşı darbe yapmaya çağırıyorum" diye çağrıda bulunur mu?

Bu çağrılar sonrası Erdoğan'a karşı olanlar, tıpkı Venezuela'da olduğu gibi sokaklara çıkar mı ve bir iç savaş belirtisi baş gösterir mi?

Elinizi vicdanınıza koyun.

"Bunlar olacak işler değil" diyemiyorsunuz değil mi? Bu olayların yaşanacağına, bu ihtimalin çok güçlü olduğuna siz de en az benim kadar inanıyorsunuz.

"Bir gün biz geri geleceğiz ve size geçmişte yaşadığınız mağduriyetleri yeniden yaşatacağız" diye tehdit savuranlar boş durmayacak. Milleti sokağa çağıran televizyoncular eline geçen imkânı sonuna kadar değerlendirecek. Erdoğan'ı ayağından asmakla, mahzenlerde zehirlemekle tehdit edenler bu olayların yaşanması için harekete geçecek."

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı