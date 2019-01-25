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Trump, hükümetin açılması için Kongre ile uzlaştı

Trump, hükümetin açılması için Kongre ile uzlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 22:38 - Güncelleme: 25-01-2019 22:38

 ABD'de Başkan Donald Trump ve Demokratlar, hükümetin kapanması konusunda anlaşmaya vardı. ABD'de ülkenin en uzun süreli hükümetin kapanmasına neden olan krizi çözüldü.

ABD Başkanı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Federal hükümetin kapalı kalmasına son verecek ve yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan gururluyum." dedi.

Trump bu sırada iki partiden kongre üyelerinden oluşan bir komitenin ülkenin sınır güvenliği konusundaki ihtiyaçlarını tartışmak üzere toplanacağını belirtti. Kongre kaynakları, anlaşmada Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5,7 milyar dolarlık bütçe fonunun bulunmadığını söylüyor.

Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, daha önce duvar için istediği parayı içermeyen herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti. Ancak Temsilciler Meclisini kontrolleri altında tutan Demokrat Partililer, Trump'ın istediğini reddetmişti.

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  • MİS MİS 25 Ocak 2019 22:51 BİRDAHAKİNE AÇILMAMACASINA KAPANIR İNŞALLAH

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