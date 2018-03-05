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Trump: Herkes bizi kazıkladı

Trump: Herkes bizi kazıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergisi kararından geri adım atmayacaklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 23:33 - Güncelleme: 05-03-2018 23:33

Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Oval Ofis'te basın mensuplarının karşısına geçti. 

İkilinin yaptıkları kısa açıklamaların ardından bu hafta içinde yürürlüğe girmesi beklenen çelik ve alüminyum tarifelerine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Gümrük tarifelerinde geri adım atacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Hayır, geri adım atmayacağız." yanıtını verdi. 

Trump, "ABD'nin ticarette tüm ülkeler tarafından kazıklandığını" savunarak, şöyle devam etti: 

"İnsanlar şunu anlamak zorunda; bizim ülkemiz ticarette dünyadaki tüm ülkeler tarafından kazıklandı. Dost olsun, düşman olsun herkes bizi kazıkladı. Çin, Rusya, çok iyi olduğunu düşündüğümüz Avrupa Birliği... Onlarla iş yapamıyoruz çünkü buna izin vermiyorlar, gümrük tarifelerinden çok daha kötü ticaret bariyerleri var." 

Avrupa Birliği'nin çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük tarifelerine misilleme olarak Amerikalı şirketlere yönelik vergileri veya ticaret bariyerlerini artırması durumda, ABD’nin Avrupa menşeli otomobillere gümrük vergisini yükselteceğini tekrar eden Trump, ülkesinin her yıl yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığı vermesine, selefleri gibi tepkisiz kalmayacağını söyledi. 

Öte yandan, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük tarifesinin, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakeresine bağlı olduğuna işaret eden Trump, şu ifadeleri kullandı: 

"NAFTA'yı söz verdiğim gibi yeniden müzakere ediyoruz. Eğer anlaşmaya ulaşamazsak NAFTA'yı iptal edeceğim ancak eğer Amerikalılar için adil olduğuna inandığım bir anlaşma sağlarsak, o zaman müzakere edeceğimiz noktalardan biri Kanada ve Meksika çeliğine yönelik tarifeler olur diye düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz." 

Trump'ın çelik ve alüminyuma getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerine, aralarında Cumhuriyetçi Parti üyeleri ve Amerikan iş dünyası örgütlerinin de olduğu birçok grup, Amerikalı şirketlere ve tüketicilere zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Buna karşın, tıpkı Transpasifik Ortaklığı ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararlarında olduğu gibi iş dünyasından ve piyasalardan gelen olumsuz tepkilere kulak tıkayan Trump yönetiminin, kısa süreliğine bile olsa söz konusu gümrük vergilerini uygulayacağı öngörülüyor. 

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  • I LOVE NEW YORK 06 Mart 2018 00:18 Trump başta Sözde dünya liderleri görgüsüz Ortadoğu ülkeleri hepsine haddini bildirecek!

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